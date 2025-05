Ministro Elice: Se ha intervenido a 11 615 personas por incumplir las medidas por pandemia

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando un importante esfuerzo por hacer cumplir las medidas sanitarias impuestas por la emergencia sanitaria y, a la vez, reforzar la seguridad ciudadana en todo el país, resaltó el ministro del Interior, José Elice, durante la conferencia de prensa que ofreció junto al titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio.

El ministro Elice indicó que el alto mando de la PNP viene trabajando de manera articulada con autoridades locales y la ciudadanía para frenar la delincuencia en las calles. “La Policía Nacional, en paralelo al trabajo que realiza para controlar que se cumplan las reglas sanitarias impuestas con la finalidad de combatir la pandemia, también sigue trabajando para contener y reducir el índice de criminalidad en el país”, sostuvo.

Informó que el domingo 9 de mayo, Día de la Madre, hasta las 6 de la mañana de hoy lunes, la Policía intervino a 11 615 personas en los distintos operativos realizados a lo largo del territorio nacional, por incumplir las medidas impuestas por el Gobierno para esta fecha.

Asimismo, dijo que en lo que va del año, la PNP aplicó 314 510 multas a quienes cometieron infracciones, tales como transitar por la calle en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículos particulares sin autorización, no usar mascarilla, no portar el documento nacional de identidad o no respetar el distanciamiento establecido.

“La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, continúa resguardando la llegada y distribución de cada lote de vacunas contra el covid-19 que llega a nuestro país y que luego se reparte a nivel nacional. La PNP y las FF. AA. garantizan que las vacunas tengan la seguridad necesaria para su recibo, traslado y distribución”, manifestó.

El ministro Elice exhortó a todos a respetar las medidas dictadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, y recordó que lo primero que hacen los policías en las calles es crear conciencia en la gente de los peligros para la salud en esta época de la pandemia por el coronavirus.