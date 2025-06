Ministro Demartini: «Debe privilegiarse el diálogo permanente con todos los peruanos»

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, afirmó hoy que debe privilegiarse el diálogo permanente con todos los peruanos, aún con quiénes no quieren participar en este proceso, pero buscando otros canales para lograr un acercamiento.

En ese sentido indicó que en el país se debe privilegiar el diálogo y no la represión, por lo que el Gobierno extiende la mano a toda la población para decir: «Paremos todos».

«Debemos privilegiar el diálogo de manera permanente con todos los peruanos, aún con quienes no quieren escucharnos y es comprensible, pero debemos insistir en el diálogo permanente a través de otros canales que se pueden abrir que no necesariamente seremos nosotros sino otras organizaciones para encontrar la paz social que todos queremos», dijo en TVPerú.

En ese sentido, señaló que en el corto plazo del Gobierno de transición se busca empezar a devolverle la confianza a la población de que cuentan con «un Estado que puede resolver sus problemas«.

«Que es un Estado que si puede ser eficiente y es un Estado sensible hacia tus demandas insatisfechas y por eso la presidenta Dina Boluarte mencionó sobre la no renuncia de ella, no por algo personalísimo de querer quedarse, sino para darle estabilidad al país que hoy se ve golpeado por una reacción de la población que es entendible», sostuvo.

Respecto al pedido de disculpas efectuado en Mensaje a la Nación por parte de la mandataria, consideró que este fue una expresión sincera de lo que representa ella para la Nación y para el Gabinete Ministerial, siendo además, «pertinentes» en la actual coyuntura.

«Las disculpas son pertinentes, pero siempre la hemos puesto sobre la mesa porque hay un Estado que no ha llegado a miles, quizás a millones de peruanos que tuvieron carencia en los servicios y en otras acciones que el Estado debe garantizar», refirió.

Asimismo precisó que cuando ingresaron al Gobierno encontraron una serie de actividades detenidas, lo cual, genera un malestar en la población «porque no encuentra en el Estado una respuesta a sus necesidades».

Fuente: Agencia Andina