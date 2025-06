Ministro del Interior: «No vamos a ceder ni un centímetro a la delincuencia»

A la delincuencia la enfrentamos con decisión y sin cederle un centímetro, afirmó hoy el Ministro del Interior Juan Carrasco, quien destacó que cuando la policía llega a un lugar es para quedarse y acabar con esos enemigos de la sociedad que amenazan la tranquilidad y la paz de los ciudadanos más vulnerables.

Durante su participación en la acción cívica, organizada por la Región Policial Lima en el asentamiento Humano Lomas de Villa, en Ancón, explicó que desde su gestión trabaja incansablemente para devolver la tranquilidad a todos los ciudadanos sin importar raza, sexo o condición social.

“Vamos a continuar trabajando por ustedes. No se sientan solos, no tengan miedo ni se dejen intimidar. Denuncien a esos enemigos de la sociedad que tanto daño nos hacen. No vamos a darles tregua a estos delincuentes. Ténganlo por seguro que ya llegamos aquí y nos vamos a quedar hasta acabar con ellos”, manifestó durante su discurso ante los pobladores congregados en la loza deportiva del mencionado asentamiento humano

En otro momento, reiteró la necesidad de que la sociedad civil se una y trabaje de la mano con la Policía. “Nadie sobra en este trabajo de seguridad ciudadana. En esta tarea de lucha por recuperar ese derecho fundamental de vivir en paz, tranquilidad y armonía”, indicó.

Finalmente, el ministro destacó que esta actividad es parte de la política de acercamiento de la Policía a la población, especialmente a la más alejada y vulnerable.

“Si bien es cierto nuestra prioridad es velar por la seguridad ciudadana, también es importante, en estos momentos, atender la alimentación y la salud de las poblaciones más alejadas y gestionar mejores condiciones de vida a sus pobladores”, acotó

Durante la actividad, en la que también participó la Unidad de la Policía Montada “El Potao” se entregaron 240 canastas con productos de primera necesidad, siete cocinas semi-industriales, balones de gas y 240 frascos de alcohol en gel.

La ayuda, productos de donaciones de empresas privadas, fue distribuida a las ollas comunes Corazones Solidarios, Dios Provee, Pan de Dios, Unidos por Lomas, La Libertad y Nutriendo Corazones.

La acción cívica también llevó otros servicios gratuitos a la población de la zona como corte de cabello, charlas de prevención sobre violencia familiar y presentaciones artísticas de un grupo de danzas y de la Policía Canina para la alegró de los más pequeños.

En la actividad también participaron el Comandante general de la PNP, General de Policía

Javier Gallardo Mendoza; el Jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Jorge Angulo Tejada; y el jefe de la Unidad Histórica de la Policía Montada, Comandante PNP, Juliano Arguedas.