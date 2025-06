Ministro de Cultura: “Salida de un ministro responde a una evaluación del trabajo que realiza”

“Acá nos debemos al país y aquel que no trabaja o no quiere trabajar, simplemente tiene que dar un paso al costado”, dijo Alejandro Salas.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, explicó que la salida de los ministros responde a las evaluaciones que realiza frecuentemente el gobierno a su trabajo y cuando no trabaja bien, debe dar un paso al costado.

Asimismo, indicó que los ministros han puesto su cargo a disposición del Presidente de la República, Pedro Castillo, desde el mismo día que juramentaron.

“Esta situación no es más que un gobierno que evalúa el trabajo y un ministro al que le dijeron no estás trabajando bien y salió a denunciar sin ninguna prueba. Yo mismo estoy siendo evaluado y así pasa con todos los ministros”, sostuvo Salas, al pedir a los “congresistas demócratas” evaluar este tipo de situaciones, para no dejarse llevar por trascendidos.

De igual manera, Salas informó que también el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, expresó su malestar porque no le contestaba las llamadas el ex ministro de Interior, cuando quería coordinar sobre temas de seguridad, puesto que había operativos que debían ponerse en marcha.

Recordó que la prioridad de trabajo para los funcionarios es servir al país. “Acá nos debemos al país y aquel que no trabaja o no quiere trabajar, simplemente tiene que dar un paso al costado y eso es lo que ha sucedido”, indicó.

“Esa no es la forma de trabajar por el país. Estamos acostumbrándonos a generar un alto desprecio por la democracia y hoy, por supuesto, esa situación la toman en sus manos diversos adversarios políticos, para generar zozobra”, agregó el titular de Cultura.

Alejandro Salas señaló que este tipo de situaciones, tratan de dividir a los peruanos, son insanas y repercuten en la vida de los ciudadanos. “Le quitan el pan de la boca a los peruanos que están esperando resultados del Gobierno, que necesita trabajar de la mano con el Congreso. Ojalá que la próxima Mesa Directiva nos permita ello”, precisó.