Ministro de Cultura en Amazonas: “El Gobierno está comprometido en cuidar y proteger a la niñez»

Suscribió el “Pacto por la Niñez Indígena Amazónica», a fin de adoptar medidas articuladas y multisectoriales en favor de la infancia Awajún y Wampis.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, sostuvo que el “Pacto por la Niñez Indígena Amazónica”, forma parte del compromiso del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de la política de gobierno.

«Es la primera vez que el Gobierno se constituye en esta región, para ver en serio la integridad de nuestra niñez. Cuando hablamos de nuestros niños y niñas, estamos hablando de nuestro futuro, de aquellos a los que vamos a entregar el país, para que puedan desarrollarlo», manifestó en Bagua, Amazonas.

Indicó que estamos cumpliendo con una obligación de velar por los niños, niñas y adolescentes que serán el futuro del país y que este compromiso va desde nosotros mismos, desde nuestros hogares, escuelas, maestros, gobiernos locales y regionales.

«Aquí no hay colores políticos, no hay ideas que nos dividan. Cuando se trata de trabajar por nuestra niñez debemos trabajar unidos porque no hay mejor esperanza que hacerlos crecer con valores e integridad», señaló el ministro Salas tras mencionar que el Ministerio de Cultura se compromete a hacerle seguimiento y a darle cumplimiento este Pacto.

Cabe resaltar que esta actividad forma parte del compromiso en el marco del Eje 10 de la política de gobierno del presidente Pedro Castillo: Estado Intercultural, dando atención prioritaria frente a la problemática de la violencia sexual hacia los niños, niña y adolescente.

Con el objetivo de erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas de la región Amazonas, el ministro Alejandro Salas suscribió el Pacto por la Niñez Indígena Amazónica a fin de adoptar medidas articuladas y multisectoriales en favor de la infancia Awajún y Wampis.

Este evento se realizó en el auditorio principal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Bagua), en donde participaron también la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta; la viceministra de la Mujer, Grecia Rojas Ortiz; el vice gobernador de Amazonas, Milecio Vallejos; la congresista Mery Infantes; y representantes de organizaciones de comunidades indígenas.



Esta iniciativa de carácter multisectorial es impulsada por el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, y busca generar acciones desde los diferentes sectores para atender la problemática de la violencia hacia la niñez indígena de dicha región.

Según el reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el 2021, ha registrado la mayor cantidad de casos atendidos de violencia contra población que se auto identifica como indígena u originaria de la Amazonía (40.3%), porcentaje incluye 575 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en los grupos etarios de 0 a 17 años de edad.



A fin de atender esta problemática, se vienen efectuando acciones para la articulación y compromiso de diferentes sectores, en el marco de sus competencias, los cuales se vinculan en la prevención, atención y protección frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los sectores involucrados son: Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Para tal efecto, el Pacto, más allá de un compromiso declarativo, establecerá una matriz de actividades concretas para su implementación en la región Amazonas, con énfasis en ámbitos de población indígena u originaria, la cual será monitoreada desde el Ministerio de Cultura.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas de CULTURA, en la región Amazonas habitan, principalmente, los pueblos Awajún y Wampis, en las provincias de Bagua y Condorcanqui.

Vacunación

Posteriormente el ministro de Cultura, acompañado de las autoridades presentes, asistieron a la vacunación de Tali Sabio Piuk, la primera apu del pueblo awajún de la comunidad indígena Wawas, del distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas.

En este caso, fue la primera dosis que recibió la representante del pueblo awajun por personal médico.

Dato

La plataforma SíseVe contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, reportó que entre los años 2019 y 2021, se registraron 293 casos de violencia en dicha región.