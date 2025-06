Ministro Ciro Gálvez entrega reconocimiento a destacados exponentes de la cultura en Ayacucho

El titular de Cultura cumple importante agenda en la región. Participó en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho (FILAY) y hoy visita Sarhua.

El ministro de Cultura, Ciro Gálvez Herrera, llegó a Huamanga, en la región Ayacucho, para cumplir una importante agenda de actividades ligadas a su sector. En una de sus principales actividades, el ministro asistió al Cine Teatro Municipal, donde se realizó una ceremonia especial para la entrega de reconocimientos a los principales exponentes de distintas expresiones artísticas de Ayacucho.

El ministro Gálvez afirmó sentirse orgulloso de su visita a esta región. “Estoy contento de estar con ustedes y déjenme decirles que su pueblo de Huamanga tiene mucha historia. Estoy orgulloso por estar con ustedes, por ser quechua hablantes. Recién los peruanos estamos despertando después de 500 años, que nos sentíamos avergonzados, discriminados, echados de lado. Esa es la razón del por qué tenemos que despertar”.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Nosotros los quechua hablantes, con orgullo debemos de vestirnos con nuestra ropa típica y por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A eso se le llama identidad”, afirmó el ministro.

Durante este evento, el ministro entregó el reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura a Félix Atilio Rivera Alarcón, en mérito a su destacada labor como escritor, poeta y promotor de la cultura ayacuchana.

En tanto, el congresista Alex Flores, entregó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a Cirilo Gálvez Ramos, como reconocimiento a su labor de artesano tradicional, en la talla de la piedra de Huamanga. Su trayectoria artística de más de 50 años, contribuye en la promoción, difusión y salvaguardia del tallado en piedra de Huamanga o escultura en alabastro de la región Ayacucho.

Asimismo, el representante de UNESCO en Perú, Ernesto Fernández Polcuch, entregó un reconocimiento a la tradicional Familia Tineo por haber sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, en el rubro de Obra de Gran Maestro. Este premio en mérito a la Tradición alfarera de la familia Tineo, procedente del departamento de Ayacucho, por su original valor estético y simbólico en el arte de la cerámica.

La distinción fue recibida por Rosalía Tineo a nombre de su familia, heredera del legado del maestro Leoncio Tineo. Esta es la segunda distinción del rubro de “Obra de Gran Maestro” en esta región, después del maestro Joaquín López Antay.

FILAY

Antes de esta ceremonia, el ministro participó en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FILAY). La actividad se desarrolló en la Plaza Mayor de Huamanga, donde el ministro estuvo acompañado por el congresista Alex Flores, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República; así como de Yuri Gutiérrez, alcalde provincial de Huamanga; Gloria Falconí, vice gobernadora regional de Ayacucho y Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro.

Allí, el ministro Gálvez pidió a los asistentes valorar su identidad. “Tenemos que recuperar nuestra valiosa identidad. El pueblo que no tiene identidad, no tiene autoestima y un pueblo que no tiene autoestima, no sabe valorar las riquezas que tiene y tampoco cuidarlas», señaló el ministro Gálvez.

“Con este gobierno, está comenzando el despertar de nuestro pueblos indígenas u originarios. Estamos comenzando a construir un Estado intercultural. Tengo una gran alegría de estar con ustedes. Me siento como en familia», agregó.

“Esta feria de libro estoy seguro se desarrollará con mucho éxito para el bienestar de los ayacuchanos. Tenemos que leer libros. Cuando uno lee se nutre de información, de conocimiento», acotó.

La quinta edición de esta feria se inició hoy, 24 de setiembre y se desarrollará hasta el 10 de octubre. Cuenta con actividades virtuales y presenciales. Y, tiene como objetivo, poner en valor la riqueza cultural de la región Ayacucho y resaltar la importancia de esta zona del país.

Siguiendo con su agenda, el ministro de Cultura participó en la noche en la inauguración del Jardín Botánico, que es una obra complementaria al Museo Regional Hipólito Unanue de Ayacucho. Luego de ello, visitó la Feria del Bicentenario y el Killa Koya Raymi por la Cultura, Identidad y el Turismo.

En su primera visita a esta zona del país en su calidad de ministro, fue distinguido como Huésped Ilustre de Huamanga y se le entregó las Llaves de la Ciudad, en mérito al trabajo que desarrolla a favor de la cultura andina y la valoración del quechua. El reconocimiento fue hecho por el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez. “Por ser un cultor de la cultura andina y difundir el quechua”, según señaló.

Hoy Sábado 25 de septiembre el ministro visita la ciudad de Sarhua, tradicional lugar de reconocidos artesanos y famosa por las tablas de Sarhua. Por la noche, a su retorno a Huamanga, se reunirá con actores culturales para escuchar sus demandas y expectativas. Participarán representantes de la FEDIPA, Asociación de Artesanos, Federación de Clubes de Madres, Federación Agraria de Ayacucho, entre las principales organizaciones.