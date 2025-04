Ministra de Salud: “Tenemos 57 infraestructuras de hospitales en el país paralizadas que superan los S/ 3500 millones de inversión”

Titular del Minsa detalló que este año se recuperará la operatividad del 40 % de estos establecimientos de salud

“Tenemos 57 infraestructuras de hospitales en nuestro país que superan los S/ 3500 millones de inversión. Estas obras están paralizadas por diferentes situaciones, por ello, si no las destrabamos terminarán costando tres veces más de lo previsto en el expediente técnico”, resaltó la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino.

La titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que construir un hospital es un proceso complejo que involucra el estudio de preinversión, estudio de suelo, calcular la población beneficiada, proyectar las especialidades que tendrá, así como el recurso humano que requerirá.

Por ello, señaló que el Minsa ha realizado un diagnóstico hospital por hospital “como si cada uno fuera un paciente” para brindarles toda la asistencia técnica e inyectarles el presupuesto que necesiten y ponerlos a disposición de los pacientes.

Precisó que estos 57 establecimientos de salud tienen entre 7 a 29 meses de paralizados, por tal motivo ha convocado este 10 de marzo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), pues la mayoría de hospitales son unidades ejecutoras y es necesario coordinar acciones para concretar el destrabe de sus infraestructuras.

“Solo así podemos recuperar la inversión que se ha hecho. Para este año, vamos a recuperar la operatividad del 40 % de estos 57 establecimientos de salud y a finales del 2024 cerrar con todos”, sostuvo.

Por otro lado, la ministra de Salud consideró fundamental trabajar en el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas y sobre todo del cáncer, que no solo significa un gasto para las familias, sino también para el país. En ese sentido, anunció que en tres meses estará presentando 50 centros preventorios que permitirán a la población acceder a tamizajes de cáncer de cuello uterino, mama, próstata, estómago, entre otros.

Asimismo, resaltó la prioridad de la inversión en el primer nivel de atención, para lo cual se proyecta que los puestos de salud que solo atienden 6 horas, se conviertan en centros de salud que cuenten con equipos básicos y 12 horas de atención.

Respecto a la anemia, la titular de Salud dijo que la pandemia desvió la mirada y debilitó las estrategias, por ello, actualmente estamos en un 40.9 % de anemia y la meta es reducirla en dos puntos porcentuales, para lo cual se está realizando un trabajo coordinado con otros sectores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Además, resaltó que cuando asumió el cargo se tenían 10 millones de vacunas por vencer, y hoy no se ha vencido ninguna, lo cual se logró gracias al buen uso de los recursos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que permitió desplegar 3500 brigadas para que acerquen la vacunación contra la covid-19 y del Esquema Regular a la población más alejada.

“El regreso a clases es una oportunidad para reducir las brechas de vacunación regular, pues si no aceleramos el paso, en dos años tenemos el riesgo de tener casos de polio, sarampión u otras enfermedades que antes no se veían”, acotó.

En otro momento, recordó que, al 26 de enero del presente año, el Minsa transfirió el 90 % del presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) a las diferentes unidades ejecutoras y ahora es responsabilidad de los gestores: adquirir medicamentos, brindar oportunamente las citas e impulsar la promoción y prevención de la salud.

Por otro lado, Rosa Gutiérrez dijo que existe una preocupación por el sur del país, donde es necesario llegar con el shock de inversiones, pues los conflictos sociales afectan a todas las familias.

“No hemos dejado de trabajar con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno y EsSalud para garantizar la operatividad de los hospitales, sin embargo, tres veces no he podido llegar por los problemas que existen, la salud no tiene color político. Para un hospital de Puno tenemos S/ 350 millones, ese presupuesto no lo hemos tocado, pero necesito que me den la oportunidad para acelerar el paso y dar soluciones a sus problemas de salud”, finalizó la ministra.