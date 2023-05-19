Ministra de Educación presentó al CNE las líneas de acción prioritarias del sector Educación

La ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, se reunió con el plenario del Consejo Nacional de Educación (CNE), encabezado por su presidente Luis Lescano Sáenz, para exponer los retos y desafíos de su gestión. Participaron en la sesión, Miriam Ponce Vertiz, viceministra de Gestión Pedagógica y Fátima Altabás Kajatt, viceministra de Gestión Institucional.

Durante su presentación, la ministra Márquez mencionó que su gestión incidirá en temas como la educación especial, la educación inicial y la relación entre educación secundaria y la educación técnica productiva. Esto último, para que los alumnos puedan salir con una certificación que les permita entrar al sistema laboral y mejorar su nivel de vida.

La revalorización y formación docente fue otro de los aspectos abordados por la ministra Márquez, indicando que se capacitará a los profesores en aprendizajes vinculados a la neurociencia, la salud mental, valores y ciudadanía. Informó que su gestión apuesta por la meritocracia y se reconozca la deuda social que se tiene con los maestros.

Indicó, además, que están trabajando por revalorizar el papel que tiene el Minedu como organismo rector del sector Educación y acercarse cada vez más a las regiones. Asimismo, explicó que formarán una unidad funcional que aborde tutoría y orientación.

Tras la presentación de la ministra, el presidente Luis Lescano le hizo entrega oficial del Proyecto Educativo Nacional al 2036 – El reto de la ciudadanía plena, el cual debe consolidarse como la “política de políticas” en Educación y servir de guía para los documentos de gestión, como los proyectos educativos regionales y locales. Alertó sobre el atraso que existe en el proceso de acreditación, que es una acción en la que participa toda la comunidad educativa y un indicador claro de calidad. Finalmente, el presidente del CNE ratificó el compromiso de la institución de continuar trabajando estrechamente con el Minedu en beneficio de la educación peruana.