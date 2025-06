Ministerio de Cultura presentó Himno Nacional del Perú interpretado por el Coro Nacional de Niños en Lenguas Indígenas u Originarias

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, destacó esta iniciativa, interpretada por niños en español, quechua, asháninka, aimara, shipibo – konibo y awajún.

Esto es un trabajo en conjunto de IRTP y el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, en coordinación con la Dirección de Elencos.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, presentó esta mañana la versión del Himno Nacional del Perú, cantado por el Coro Nacional de Niños en español y cinco lenguas indígenas u originarias (quechua, asháninka, aimara, shipibo-konibo y awajún), e interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Esta interpretación, que además presenta un video de 3 minutos, gracias a la edición de Instituto Nacional Radio y Televisión del Perú (IRTP), tiene como objetivo revalorar a los pueblos indígenas u originarios buscando que sean reconocidos, fortaleciendo su identidad, especialmente en las comunidades y etnias más alejadas del país.

El titular de Cultura destacó esta iniciativa que nos hará reflexionar sobre la situación del país y su futuro. “Hemos visto cantar el Himno Nacional a niños y niñas que representan el futuro de nuestro querido Perú. Es momento de reflexionar sobre el país les queremos dejar”, señaló.

“Debemos mirar todos con responsabilidad y esperanza el país que le queremos entregar a nuestros niños y niñas. El Perú no es solo Lima, en el país hay pueblos que esperan por todos nosotros. Tenemos 48 lenguas y esta es la forma de reconocerlos. Reflejamos lo que es nuestro Perú diverso”, agregó.

Salas afirmó que el himno nos puede unir más como país. “Esta versión del Himno significa que podemos hacer bien las cosas. Que cuando los peruanos estamos unidos podemos gritar más fuerte una injusticia, que un gol. Que podemos ponernos la camiseta del Perú cuando veamos que la gente lo necesita”, enfatizó.

El ministro expresó su confianza en que la democracia prevalecerá sobre todas las cosas, en cuanto al pedido de vacancia del presidente. “Hoy es un día importante para el país, para el futuro de nuestros niños y niñas, pues en la democracia también se plasma el futuro de la patria. La democracia se defiende al ser un pilar fundamental en un Estado de Derecho que necesita avanzar. Estamos tranquilos con lo que puede pasar en el Congreso. Sabemos que hay congresistas democráticos que no van a permitir que se interrumpa un proceso”.

“La democracia no puede involucionar. La democracia se tiene que defender y se debe respetar. Un presidente elegido por cinco años, debe terminar su mandato. Pedir la vacancia de un presidente es más fácil que pedir un café. Eso no puede ser. Se está malinterpretando las cosas”.

“Hoy iba a estar el presidente Pedro Castillo con nosotros, sin embargo, en estos momentos está inaugurando el año escolar en algunos colegios. Nos pidió que hoy se estrene este Himno Nacional y suene con fuerza. Este himno fue una iniciativa del presidente”, indicó.

Salas añadió también que, “nuestro país tiene futuro y esperanza en los niños y niñas que ven reflejadas las ganas de querer recibir un Perú mejor. Si todos ponemos nuestro esfuerzo y dedicación, haremos que sigan cantando el Himno Nacional con orgullo y estén orgullosos de su país y diversidad. Han perdido dos años con la pandemia y no podemos permitir que la política les quite su futuro. Que les quiten la esperanza de un Perú mejor. Tenemos que trabajar por la niñez. No podemos seguir con las divisiones, los fraccionamientos. No se polarice el país”.

El evento contó con la participación de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonaly Tuesta; la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta y el presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Radio y Televisión (IRTP), Joseph Dager; entre otros.

En el himno, además del Coro Nacional de Niños, dirigidos por la maestra Mónica Canales, participaron la Comunidad Nativa de Shampuyacu en Rioja (con la parte en awajun), la Comunidad Nativa de Shawanrama de San Ramón, Chanchamayo (shipibo – konibo), las Comunidades Nativas de Marankiari y San Pedro, ambas en Perené, Chanchamayo (ashaninka), y niños del distrito de Ácora en Puno y de la Comunidad Campesina de Uros en Chulluni (aimara). Asimismo, niños del coro “Voces Unidas” de Barranca y del coro de Acólitos de la Catedral de Huancavelica.

Las voces son acompañadas por una interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Fernando Valcárcel. Cabe destacar que los Elencos Nacionales son parte del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

Entre los hermosos lugares que se muestran en el videoclip, podemos reconocer paisajes de Amazonas, Puno, Huancavelica, Bandurría y La Merced, entre otros.