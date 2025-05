Ministerio de Cultura firmó acuerdos para la reactivación económica de pueblo Yamino en la región Ucayali

En coordinación con el Mincetur y el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), llegó a la comunidad nativa para tomar acciones conjuntas y reactivar su economía.

Reafirmando su compromiso con las comunidades indígenas y pueblos originarios, el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), participó en la firma de acuerdos y la puesta en valor de los saberes y conocimientos de la comunidad nativa de Yamino, para su reactivación económica y bienestar integral.

Esta es la primera vez que los organismos del Estado, liderados por el Ministerio de Cultura, se reúnen de manera intersectorial en la zona de acción, para abordar temas que impulsen el trabajo que se viene realizando en la comunidad de Yamino, perteneciente al pueblo Kakataibo.

El equipo multisectorial llegó hasta la comunidad nativa de Yamino, en la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, para identificar, junto a las organizaciones de base y a los líderes del pueblo Kakataibo, sus necesidades, impulsar la puesta en valor de sus saberes, sus senderos de descubrimiento y su creatividad artesanal, para construir en conjunto una oferta cultural a favor de una propuesta de turismo comunitario que los beneficie como ciudadanas y ciudadanos.

Dentro de los acuerdos tomados en esta reunión, están el intercambio de experiencias, según la metodología Ayni. Así, cuatro de sus representantes viajarán al Bosque de las Nuwas y Tingana, en la región San Martín, para conocer el modelo y el proceso de desarrollo de sus emprendimientos de Turismo Comunitario, para ponerlo en práctica en su comunidad.

Desde el Ministerio de Cultura se trabajará con la Asociación de Artesanas “Kari Isa Xanu”, para generar productos atractivos para el mercado, basándose en el talento ancestral de su iconografía y el uso de cortezas y barros, que han heredado de sus abuelas.

Además, en un trabajo en conjunto, se diseñará un catálogo de artesanías y se potenciará la marca Yamino en las plataformas digitales de los tres ministerios y en las ferias regionales y nacionales, a las que estas mujeres creadoras serán invitadas.

La tarea es articular las iniciativas de cada sector y de la misma comunidad, dentro del Programa de Portadoras y Portadores del Saber que ha lanzado el Ministerio de Cultura, para crear un modelo piloto donde el patrimonio vivo sea motor de desarrollo sostenible.

Al respecto, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonaly Tuesta, fue la encargada de reafirmar el compromiso con las comunidades. “Esta apuesta en equipo es porque nos interesa crear un modelo, un piloto de intervención de avance y consolidación para que esta experiencia pueda repetirse en otras zonas”, señaló.

“Tenemos lugares en el país donde hay mucha riqueza, pero debemos tener un punto de inicio y comenzar consolidando este trabajo, no solo dejándolo en una parte, porque si no logramos que se involucre la comunidad, para que se perfeccione y gestione, no se avanza. Tenemos trabajo y el debido acompañamiento para consolidar la propuesta de la comunidad y la demanda que pueda tener esta oferta”, culminó la viceministra Tuesta.

SOBRE LA COMUNIDAD YAMINO DEL PUEBLO KAKATAIBO

La Comunidad de Yamino está ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. Su desarrollo contribuye a la conservación de esta área protegida. Por eso, también es candidata para que lo que produce, tenga el sello de Aliados por la Conservación.

En el 2018 por Ordenanza Municipal N° 016-2018-MPPA-A, se declara de interés provincial el “Área de Conservación Comunal Yamino”, con el objetivo de conservar una muestra representativa del bosque húmedo de colinas altas, montañas y terrazas de la Comunidad Nativa Yamino, para proteger las cabeceras de las quebradas Tigre, Cetico, Cachiyacu y la biodiversidad, así como impulsar actividades de ecoturismo vivencial, educación ambiental y la investigación.

En la actividad participaron, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Sonaly Tuesta; la directora general de Patrimonio Cultural, Josefa Nolte; el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali, Isaac Núñez Pérez; el vicepresidente de la federación de comunidades kakataibo, FENACOCA, Marcelo Odicio Angulo; el presidente de la comunidad de Yamino, Claudio Pérez Odicio.

Así como, la representante de la Asociación de artesanas “Kari Isa Xanu”, Mariela Pérez Odicio; el director ejecutivo de Cima, Gonzalo Varillas; el jefe del Parque Nacional Cordillera Azul, Gustavo Montoya; El director de Desarrollo Artesanal del Mincetur, Ernesto Zunini; el especialista el Turismo Comunitario del Mincetur, Guy Rengifo y la representante del Dircetur Ucayali, Carmen Roca.

EL DATO

Con la información recogida, se elaborará un plan y cronograma de trabajo para empezar con las actividades en este mes de marzo.

La Comunidad Nativa Yamino, pertenece a la familia Pano etnia Kakataibo y cuenta con título de propiedad N° 970 del 1996 y con una extensión superficial de 29,170 hectáreas.