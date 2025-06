Ministerio de Cultura: Este domingo 5 de febrero visita gratis los Museos Abiertos

Más de 50 museos y sitios arqueológicos administrados por el Estado, abrirán sus puertas para disfrutar gratuitamente de una variada programación cultural.

El Ministerio de Cultura invita a las familias y a la ciudadanía en general a participar este domingo 5 de febrero, de la segunda edición del 2023 del programa Museos Abiertos, que permite ingresar libremente a más de 50 museos y sitios arqueológicos administrados por el Estado, para disfrutar de una variada programación cultural.

En Lima, se puede visitar el Museo «José Carlos Mariátegui», el Museo Nacional de la Cultura Peruana, el Museo de Arte Italiano, el Complejo Arqueológico Mateo Salado en el Cercado de Lima; el Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social – LUM y el Museo de Sitio Pucllana en Miraflores; el Museo Nacional del Perú – MUNA en Lurín y el Museo de Sitio «Arturo Jiménez Borja» en Puruchuco.

También están el Museo de Sitio «El Mirador Cerro San Cristóbal» en el Rímac, el Museo de Sitio Huallamarca en San Isidro; además del Museo Pachacamac y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre.

Asimismo, se puede visitar libremente este domingo 5, en Lima, la Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla y el Complejo Arqueológico El Huarco en Cerro Azul – Cañete

En esta nueva edición de Museos Abiertos, se podrá visitar las salas de exposición de los museos y participar libremente de una variada programación cultural, como ferias de artesanía, gastronomía, juegos tradicionales, danzas, presentaciones artísticas, conmemoración de festividades religiosas, talleres, entre otras.

Adicionalmente, se han preparado, actividades presenciales y virtuales en Lambayeque, Piura, Cusco, Lima (incluye la sede central del Ministerio de Cultura en San Borja), Junín, Ica, Tacna, Loreto y Puno, para el disfrute de las peruanas y peruanos, y residentes extranjeros en el país.

Relación de museos y sitios para visitar

Ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3zYj3TK , los visitantes podrán observar la lista completa de los museos y sitios arqueológicos a su disposición.

Este programa se da en el marco de la Ley N.º 30599, que dispone que el primer domingo de cada mes, los ciudadanos peruanos y residentes extranjeros en el país, tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado, en el ámbito nacional.

Museos Abiertos se alinea con la Política Nacional de Cultura, principalmente con los Objetivos Prioritarios 1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural y 4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población, contribuyendo al ejercicio de los derechos culturales de la población.

Visita virtual a museos

Además, ingresando a: https://visitavirtual.cultura.pe/ la ciudadanía podrá visitar virtualmente y hacer recorridos en 360°, en las más de 30 opciones que el ministerio pone a su disposición, a través de la plataforma digital.

Mayor información

Para conocer más sobre las actividades de los museos del Ministerio de Cultura, visita:

Página web sobre museos del Ministerio de Cultura: https://museos.cultura.pe/

Plataforma de comunicación de la Dirección General de Museos: https://linktr.ee/museosenlinea

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES



Domingo 5 de febrero

Actividad presencial (P)

Actividad virtual (V)

ICA

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Av. Ayabaca cuadra 8 s/n

9:00 a.m. (V) “La pieza del mes”. Actividad virtual desde el Facebook del Museo. Se mostrará un cesto de la cultura Paracas (800 a.C. – 200 d.C.) hecho con fibras vegetales que normalmente se encuentran en los humedales.

Facebook del museo: http://bit.ly/3XPHpIA

09:00 a.m. a 5:00 p.m. (P) “Vida en los humedales”. Taller educativo sobre la importancia medio ambiental, cultural y económica de los humedales, contando con instituciones invitadas como SERFOR y SERNANP.

Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas

Km. 27 Carretera a Pisco – Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica – Perú.

09:00 a.m. a 12:00 p.m. (P) Taller de Caritas Pintadas. Se seleccionarán diseños iconográficos de la cultura Paracas, específicamente de pintura facial, para reproducirlos a partir del maquillaje.

09:00 a.m. a 5:00 p.m. (P) Recorrido guiado a las salas de exposición del museo. Esta actividad se desarrollará para que los visitantes conozcan y comprendan sobre la cultura Paracas y la exposición que alberga el museo.

JUNÍN

Museo Regional de Arqueología de Junín

Jr. Grau 195, Chupaca, Junín

11:30 a.m. y 12:30 p.m. (P) Visita mediada a la exposición temporal «Enfermedades del Antiguo: Aprendiendo de lo nuestro».

Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad

CUSCO

Museo Histórico Regional del Cusco

10:00 a.m. (V) Recortable «Virgen de la Candelaria»

Facebook del museo: https://web.facebook.com/ministerioculturacusco

LAMBAYEQUE

Museo Chotuna-Chornancap

Huaca Chotuna sector Bodegones, Comunidad Campesina San José, Lambayeque

09:00 a.m. a 11:00 a.m. (P) Cineclub para niños. Capacidad limitada para 40 personas

09:00 a.m. a 01:00 p.m. (P) Exposición de tejido en telar de faja por el grupo de artesanas CETERNI de Chotuna y exposición de artesanía.

09:00 a.m. a 04:00 p.m.- (P) Visitas al museo y sitio arqueológico. Capacidad para 100 a 600 personas.

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán

10:00 a.m. (V)Charla sobre el uso cotidiano del muchik y su introducción a la pedagogía. Aprenderán sobre el idioma muchik, enfocándose en palabras de uso cotidiano. Además, se conocerán experiencias del uso de este idioma prehispánico en ámbitos escolares de la región Lambayeque.

Ingreso libre (previa inscripción)

Facebook del museo:

https://www.facebook.com/MUSEOHUACARAJADASIPANOFICIAL/

Museo de Sitio Túcume

Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume, a 33 Km. de la ciudad de Chiclayo.

10:00 a.m. a 5:00 p.m. (P)

– Festival gastronómico

– Expo venta de artesanía

10:30 a.m. (P) Talleres “Pinta tu máscara de diablico” y “Protegiendo el bosque seco de Túcume”

11:00 a.m. (P) Homenaje intercultural a la “Virgen Tucumana o Andariega”, en el marco de la Festividad Virgen Purísima Concepción. Habrá paraliturgia y danzas tradicionales, con la participación de los Diablicos de Túcume y Danza de la Doble Fe.

1:00 p.m. (P) Encuentro de curanderos.

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.

09:00 a.m. a 5:00 p.m. (P)

La caravana artística “Lambayeque Tradición” ofrecerá vistosas danzas, canto y música en vivo. Incluye marinera norteña, canciones inéditas con inspiración regional, entre otras.

LORETO

Museo Amazónico

Malecón Tarapacá 386 esquina con Jr. Morona, Iquitos

4:00 pm. (P)Taller «Pintado a tu sirena amazónica». Dirigido a niños y niñas. Capacidad limitada para 20 personas. Las sirenas son protectoras de los ríos y quebradas y se presentan en la mitología amazónica, ayudando a náufragos y protegiendo la pesca diaria del poblador loretano. Con colores y lápices los niños, niñas y jóvenes conocerán más de esta leyenda amazónica.

LIMA

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)

Bajada San Martín 151, Miraflores

11:00 a.m. (P) Taller de cerámica ayacuchana con el reconocido ceramista Juan Nolasco. Dirigida a público en general. Capacidad limitada para 20 personas.

Casa de la Gastronomía Peruana

11:00 a.m. (V) Video taller “Pachamanca, sabores de la tierra” a cargo de Teresa Alvarado, de la Asociación Sazón y Sabor Peruano “Las limeñitas”.

Facebook del Museo: https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco

Av. Prolongación Javier Prado Este. Cuadra. 85, Ate – Vitarte

Actividades presenciales:

10:00 a.m. (P) Taller: Introducción a la cerámica al horno

11:00 a.m. (P) Show de títeres

12:00 p.m. (P) Juega y descifra nudos

1:00 p.m. (P) Taller de Técnicas Textiles

2:00 p.m. (P) Taller de música con PERUcusión

De 10:00 a 4:00 p.m. (P) Visitas guiadas al Palacio de Puruchuco

Mayor información en: https://wa.me/5113215623



Museo de Sitio Pucllana

Calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores

11 a.m. a 1:00 p.m. (P) Pucllana festiva presenta: Caporales (Actividad complementaria a la visita guiada)

9:00 a.m. a 4:15 p.m. (P) Visitas guiadas en el Centro Ceremonial Pucllana (Previa reserva https://bit.ly/ReservaPucllana )

Mayor información en: http://huacapucllanamiraflores.pe/horariosytarifas/

Museo de Sitio Huallamarca

Calle Nicolás de Ribera 201, San Isidro

3:00 p.m. a 5:00 p.m. (P) Cuenta cuento para niños.

Museo Nacional de Cultura Peruana

Av. Alfonso Ugarte 650, Lima

9:30 a.m. a 4:30 p.m. (P) Expo venta de arte popular.

9:30 a.m. a 4:30 p.m. (P) Recorrido a las salas de exhibición.

11:00 a.m. Taller de música con PERUcusión dirigido por el maestro Luciano Tarsetti.Dirigido a niñas y niños de 5 años a 12 años.Ingreso libre (previa inscripción vía WhatsApp 999400634)

Museo Postal y Filatélico del Perú

10:30 a.m. (V) Taller»Coleccionando material filatélico» a cargo del experto filatelista Sergio Recuenco, gracias al Círculo Amigos de la Filatelia. El objetivo es difundir el coleccionismo y la versatilidad de la filatelia para narrar historias a los diferentes públicos. Ingreso libre previa inscripción mediante el siguiente link: https://forms.gle/uymmUZRDyTGXfEtn6

Actividad virtualFacebook del Museo: https://www.facebook.com/museopostalfilatelico

Museo Nacional del Perú – MUNA

Antigua carretera Panamericana Sur Km. 31.5, Lurín.

10:00 a.m. (P) Carnaval de Lurín. El museo se une a las celebraciones de carnavales para reunir a la comunidad y a las vecinas y vecinos de otros distritos.

Capacidad limitada para 25 personas

*Traer un cambio de ropa o ropa cómoda

Previa inscripción mediante el link: https://forms.gle/uFs9HkP2P1zyGvoM6

Sede Central del Ministerio de Cultura

Avenida Javier Prado Este 2465, San Borja.

9:00 a.m. a 5:00 p.m. (P) Exposición “Wasinman Kutispa – Patrimonio Recuperado”. La muestra comprende 70 bienes repatriados entre los que se encuentran la imagen del Disco Sol de Echenique, bienes histórico artísticos y bienes arqueológicos repatriados. Todos ellos procedentes de devoluciones voluntarias de ciudadanos o instituciones extranjeras, incautaciones hechas por autoridades policiales en subastas y ventas a través de páginas web de casas de subasta, entre otros casos emblemáticos.

Ingreso libre

9:00 a.m. a 5:00 p.m. (P) Exposición “Yuyanapaq. Para Recordar”. Centro de Información para la Memoria Colectiva y los DD.HH. de la Defensoría del Pueblo.

Dicha exhibición constituye el relato visual del periodo de violencia terrorista acontecido en nuestro país, entre los años 1980 al 2000.

Mayor información: https://www.defensoria.gob.pe/el-centro-de-informacion-para-la-memoria-colectiva-y-los-dd-hh/

Ingreso libre

PIURA

Museo de Sitio de Narihualá – Centro Poblado de Narihualá

Calle Olmos s/n, Centro Poblado de Narihualá, Catacaos, Piura.

11:30 a.m. (P) Presentación artística «Carnaval de Antaño, con Pascal y Julián». Es una experiencia teatral que conduce a un viaje por las tradiciones piuranas del verano al estilo de Pascal y Julián con juegos de carnavales, historias y muchas risas. Presentación: Cuento teatralizado en formato clown, con temática de carnaval, personajes piuranos y dinámicas con la participación del público.

PUNO

Museo Nuestra Señora de la Asunción de Juli

Jr. Asunción s/n. Juli, Provincia de Chucuito, Región Puno

10:00 a.m. (P) Visita guiada a los estudiantes de las academias, para dar información sobre la importancia e historia del museo. Capacidad limitada para 30 personas.

TACNA

Museo Histórico Regional de Tacna

Calle Apurímac 202

09:00 a.m. a 4:30 p.m. (P)Visita guiada.