Ministerio de Cultura conmemora a las Lenguas Indígenas u Originarias en Ayacucho

En la ciudad de Huamanga se realizará, entre el 26 y 28 de mayo, el Lanzamiento del Decenio Internacional de las Lenguas Originarias, el Festival Perú Intercultural y la primera reunión de las DDC.

En el marco de la campaña “Hablemos nuestras lenguas. El eco de los pueblos”, el Ministerio de Cultura realizará una serie de actividades en la ciudad de Huamanga, en la región de Ayacucho, para conmemorar la valoración y difusión de las lenguas indígenas u originarias en el país.

Así, con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas u originarios, para preservar, revitalizar y promover sus lenguas, el Perú, a través del Ministerio de Cultura, realizará este viernes 27 de mayo, a las 6:00 pm., el Lanzamiento Nacional del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI 2022-2032), en Huamanga. La ceremonia se realizará en el Cine Teatro Municipal de Huamanga.

El lanzamiento será encabezado por la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta, junto a diversas autoridades, el representante de la sección Cultura de UNESCO, titulares de las Direcciones Desconcentrados de Cultura y de las organizaciones indígenas representativas.

Esta actividad, se suma a los eventos realizados por la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística, entre el 21 al 28 de mayo, a cargo del Viceministerio de Interculturalidad, y se realiza para conmemorar el Día de las Lenguas Originarias del Perú, que se celebra este viernes 27 de mayo.

Los eventos, en el marco de la campaña “Hablemos nuestras lenguas. El eco de los pueblos”, se iniciarán este jueves 26, entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., con el taller nacional, “Hacia la construcción de un Estado Intercultural: Encuentro con las Direcciones Desconcentradas de Cultura”, en el auditorio de la DDC Ayacucho.

Para este viernes 27 de mayo, entre las 8:30 a.m. y 5:00 p.m., se desarrollará el Taller nacional: “Hacia un Estado Intercultural: Gobernanza inclusiva y gestión territorial”, en el auditorio de la DDC Ayacucho. El viernes 27 y sábado, 28 de mayo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza Mayor de Huamanga, el Ministerio de Cultura organiza la I Feria Perú Intercultural Descentralizada: Hablemos nuestras lenguas, donde mediante más de 20 stands del sector y de otros sectores e instituciones, así como de organizaciones de pueblos indígenas u originarios y pueblo afroperuano, informarán a los ciudadanos y ciudadanas, sobre la importancia de la valoración de la diversidad cultural y las acciones del Estado y sociedad civil a favor de la no discriminación étnico- racial.

Asimismo, un equipo de promotores interculturales desarrollarán acciones lúdicas de información sobre la no discriminación y el servicio gratuito de orientación legal ORIENTA (976 079 336), para reportar actos de racismo. Finalmente el sábado 28 de mayo de 8:30 a. m. a 2:00 p. m. se desarrollará el Foro: Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas: Avances y desafíos en el Auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, evento en donde se desarrollarán exposiciones en torno a la labor del Ministerio de Cultura para promover la diversidad cultural y la garantía de los derechos lingüísticos.

Participarán los representantes de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Ministerio de Educación (MINEDU), la Defensoría del Pueblo y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) así como de UNESCO y El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

DATOS

En el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios, en los que se hablan 48 lenguas indígenas u originarias.

Hay más de 4,4 millones de hablantes de lenguas indígenas u originarias en el país.

Hasta la fecha, se han desarrollado 15 cursos de formación, a través de los cuales se ha logrado formar a un total de 570 traductores e intérpretes de 38 de nuestras 48 lenguas indígenas u originarias. De ellos, 508 se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas – ReNITLI y 44, se encuentran en proceso de inscripción.