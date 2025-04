Ministerio de Cultura: Chan Chan conmemora 36 años como Patrimonio Mundial con ponencia de investigador internacional

Expositor demostrará que la cultura Chimú edificó sus palacios o conjuntos amurallados en su capital Chan Chan, representando el concepto de cuerpos femeninos y un lugar para la transición.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, ofrecerá este jueves 24 de noviembre a las 7:00 p.m., en el auditorio Antenor Orrego, la exposición denominada “Los Conjuntos Femeninos de Chan Chan y el Viaje Transcósmico”, a cargo del estudioso holandés, Edward de Bock.

El investigador demostrará que la cultura Chimú edificó sus palacios o conjuntos amurallados en su capital Chan Chan, representando el concepto de cuerpos femeninos, un lugar para la transición y el renacimiento en el otro mundo, como sucede con el Dios de la Montaña en la iconografía Moche.

Los organizadores resaltaron que esta nueva visión y propuesta, generará en los asistentes, nuevos temas de investigación vinculada a la cultura Chimú y la cosmovisión del mundo andino.

La exposición organizada por el Museo de Sitio de Chan Chan, se desarrollará en el auditorio de la DDC La Libertad, ubicado en el jirón Independencia 572 y estará a cargo del investigador holandés, Edward de Bock. Este evento se enmarca en la conmemoración del aniversario 36 de la inscripción de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial.

De Bock, es considerado uno de los principales expertos en el mundo en el estudio de la iconografía Moche. Estudió Historia del Arte de América Precolombina en la Universidad de Leiden y obtuvo el doctorado con el profesor peruanista Tom Zuidema, con el tema de investigación sobre la iconografía Moche.

En su libro “Sacrificios humanos para el orden cósmico y la regeneración. Estructura y significo en la iconografía Moche” (2012, Ediciones SIAN), presenta una nueva metodología para interpretar la iconografía Moche de manera controlada.

El Dr. De Bock es autor de numerosas publicaciones científicas, entre las que destacan: De Leiden Painter Schilderkunst op Aardewerk uit Peru 450 na Chr., Moche: Gods, warriors, priests, Human Sacrifices of Cosmic Order and Regeneration: Structure and Meaning in Moche Iconography, Peru, AD 100-800; Sacrificios humanos para el orden cósmico y la regeneración estructura, y significado en la iconografía Moche, Inca´s Capac Hucha.

Asimismo, ha participado en numerosos eventos científicos, incluyendo sus aportes a jornadas académicas de nuestro país. Actualmente es curador del Departamento de América del Wereldmuseum de Rotterdam, en Holanda.