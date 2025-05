Ministerio de Cultura anuncia la convocatoria a la sexta edición del Premio Nacional de Literatura

En esta edición, se premiarán las categorías novela, no ficción y literatura en lenguas indígenas u originarias. Las ganadoras y los ganadores, recibirán veinticinco mil soles.

El Ministerio de Cultura aprobó, este viernes 3 de junio, las bases del Premio Nacional de Literatura (PNL) mediante Resolución Viceministerial Nº 000132-2022-VMPCIC/MC, el cual fue institucionalizado mediante la Resolución Ministerial 000151-2022-DM/MC, publicada el 20 de mayo. Esto se realiza en el marco de lo previsto en el Decreto Supremo N° 018-2021-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31053, que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro.

Con el fin de estimular la creación literaria y la producción editorial de nuestro país, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Libro y la Lectura, convoca a la sexta edición del PNL, reconocimiento oficial entregado por el Estado peruano que reconoce a las mejores obras publicadas en los últimos dos años.

En esta nueva edición, se convoca a las categorías novela, no ficción y literatura en lenguas indígenas u originarias, en cada una de las cuales será declarada una obra ganadora y hasta dos menciones especiales. Las autoras y los autores de las obras ganadoras, recibirán un diploma de honor, una medalla conmemorativa y 25 mil soles.

Para la postulación, las personas interesadas deben presentar obras publicadas, por primera vez, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, en el Perú o en el extranjero. La obra postulada podrá ser entregada de forma virtual o física, con cinco ejemplares idénticos, hasta el 1 de julio del presente año. Luego, se continuará con la revisión, la evaluación y la publicación de personas ganadoras.

Hasta la fecha, el PNL ha beneficiado a un total de 49 obras, tanto a las ganadoras como a las menciones especiales, provenientes de diversas regiones del país.

Cabe recordar que esta es la tercera oportunidad en que se convoca a las categorías novela, no ficción y literatura en lenguas indígenas u originarias: en 2018, los ganadores fueron Pablo Landeo, con Aqupama (literatura en lenguas indígenas u originarias); José Carlos Agüero, con Persona (no ficción), y Marco García Falcón, con Esta casa vacía (novela); en 2020, el galardón fue para Washington Córdova, con Parawayraq chawpinpi / Entre la lluvia y el viento; Victoria Guerrero, con Y la muerte no tendrá dominio (no ficción) y María Teresa Ruiz Rosas, con Estación delirio (novela).