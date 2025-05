Michella Ríos, seleccionada nacional de Rugby: «El rugby me enseñó que si caes, te levantas y debes seguir»

La subcapitana de la selección femenina de mayores destacó que la sede Legado de Villa María del Triunfo ha contribuido a convocar más equipos para que esta disciplina crezca

Michella Ríos Lezama, subcapitana de la selección nacional femenina de rugby 7, se enamoró de este deporte el 2014; por ello, tras concluir sus estudios en Administración, dejó su natal Huanchaco (La Libertad) para practicarlo profesionalmente, al ser convocada por la federación.

Actualmente, combina su trabajo con el rugby, entrenando con decisión y pasión en el Complejo de la sede Legado de Villa María del Triunfo, donde ha encontrado “una familia” y muchas lecciones de vida, para seguir creciendo, pese a las caídas que pueda haber.

«El rugby me ha hecho madurar como persona en todos los aspectos de mi vida, he conocido excelentes personas, amigos, la mayor parte de mi círculo, como una familia, me la ha dado el rugby; y lo más importante es que te enseña que cuando caes te levantas y debes seguir», resaltó.

Para Michella, tener una «casa deportiva» (como llama a la sede Legado VMT) es más que importante, ayuda mucho al entrenamiento, a la competitividad, sumado a que en esta sede hay un gimnasio en óptimas condiciones, pues refiere que en el rugby también hay que entrenar lo técnico, la potencia, así como desarrollar habilidades y destrezas físicas. Por esta razón, vino a Lima, pues en Trujillo, comenta, no existían las condiciones para elevar su competitividad.

“En Trujillo no hay escenarios deportivos, es bastante complicado tener competencias, no te puedes medir con otros equipos más seguido, es difícil, pero si juegas en este campo -de Legado-ayuda un montón, también el gimnasio. Para el rugby hay que ser fuerte, potente, practicar agilidad y carreras”, enfatizó, añadiendo que Legado “abre las puertas a todos los equipos”, haciendo crecer al rugby peruano.

En ese sentido, indicó que hoy esta selección tiene una responsabilidad muy grande y que es mejorar el posicionamiento que dejaron las seleccionadas en Lima 2019, pero confía en que esta nueva generación logrará los objetivos trazados porque están muy comprometidas con este proceso.

«Y, pese a que el universo de jugadoras de rugby no es tan amplio, siempre estamos invitándolas-a más chicas-, estamos en una nueva generación, en un momento de consolidación, nuestro objetivo es volver a ubicarnos entre los 4 primeros equipos, como en Lima 2019, con disciplina y constancia, se puede lograr», concluyó.

Por nuestra parte, Legado seguirá apostando por el deporte que transforma la vida y pondrá a disposición del deporte de alto rendimiento y la ciudadanía estas infraestructuras panamericanas de primer nivel para entrenar, competir y dejar muy en alto el nombre de nuestro país.