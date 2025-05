México: Tras la tragedia en Juárez se creará la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería

Sustitución del INM debe esperar: AMLO

Las modificaciones en materia migratoria, que contempla la creación de un consejo para atender este tema, debe esperar a que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la muerte de 40 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad de Juárez, explicó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de reunirse en Palacio Nacional con el mandatario, el padre Alejandro Solalinde anunció avances en la integración de lo que será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que aseguró que se perfila a sustituir al INM.

Al referirse a este tema en su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recalcó que “antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio. Vino hace unos días a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía la decisión de ayudar y sobre eso hablamos, sólo que tenemos que esperar a que la Fiscalía termine de todo el proceso de investigación que está en marcha”.

Insistió que no habrá impunidad y se castigará a los responsables, además de recordar que ya hay detenidos pero aún no concluye el proceso de investigación.

Junto con Solalinde, apuntó, ayudan en este tema muchas personas humanistas que quieren participar para que se protejan a los migrantes y se les garanticen los derechos humanos, pero “hay otros que no es ese realmente su propósito, que lo buscan atacarnos y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos, no vamos a reprimir a nadie por sus ideas, sus maneras de pensar, porque nos cuestionen, porque nos critiquen”.

Consultado sobre la posición de la cancillería de El Salvador, que la semana pasada calificó la muerte de los 40 migrantes como un “crimen de Estado” y pidió la destitución de los encargados de Migración, el presidente López Obrador respondió que el cambio de la política migratoria “se está revisando, nada más que en su momento. Sólo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables que nos duelen mucho pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos, no es el principal violador de derechos humanos como sucedía anteriormente”.

Agregó que “tienen razón las autoridades de El Salvador, como las de Guatemala y Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno, y nosotros estamos en comunicación”.

También, dijo, se revisan “con justicia y transparencia” los contratos firmados entre el INM y empresas privadas para tareas de vigilancia en las estaciones migratorias.

Cambio de INM a Conméxico esperará hasta cierre de investigación de FGR, prevé AMLO

La propuesta del padre Alejandro Solalinde es que ya no haya un Comisionado, ni ningún mando militar a cargo, ni estaciones migratorias.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el cambio del Instituto Nacional de Migración (INM) a Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conméxico) se hará hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) termine la investigación de la tragedia del pasado 27 de marzo, donde 40 migrantes murieron debido a un incendio en las instalaciones del Instituto.

“Tenemos que esperar a que la Fiscalía [General de la República] termine todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos”, dijo el Presidente.

Esto en referencia a que el pasado 4 de abril, tras la tragedia, el padre Alejandro Solalinde presentó a López Obrador la propuesta de la Conméxico, la cual pretende sustituir al actual INM.

Al salir de la reunión que sostuvo el padre Solalinde con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional, explicó que se está afinando con el Gobierno mexicano un proyecto que pretende crear una instancia federal que sustituya al actual INM, la cual, además, no tendría ningún mando militar a cargo de la política migratoria.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Solalinde, quien también es director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, adelantó que posiblemente Francisco Garduño, actual titular del INM, no formará parte de la Conméxico, aunque aceptó que dicha decisión no le corresponde.

El planteamiento hecho por Solalinde es que ya no haya un Comisionado ni estaciones migratorias ni algún otro vicio que se pueda arrastrar de este viejo organismo creado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y por el cual han desfilado policías e incluso políticos de extrema derecha.

También explicó que la Coordinación será una entidad del Gobierno interinstitucional, ya que contará con constante trabajo conjunto con las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), Trabajo (STPS), Salud (SSa); así como las Fuerzas Armadas, cónsules de otros países, iglesias, academia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Un Secretario Ejecutivo será la persona encargada de encabezar dicha Coordinación, la cual definió Solalinde como “una persona muy querida, que desde hace años ha trabajando con la Pastoral de Movilidad, intachable, que lo quieren muchísimo migrantes de aquí y de allá, es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía”.

El pasado 5 de abril, Solalinde dijo a las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez durante el programa Café y Noticias que se transmite en SinEmbargo Al Aire, que el equipo que está trabajando en este proyecto continuará y llevará avances esta semana al Presidente para que puedan definir el nuevo esquema migratorio. “No es a nosotros a los que nos toca decidir, anunciar y presentar, es a él [el Presidente], lo que sí les puedo decir es que ya el equipo de consejo central de esta coordinación nacional tendrá que estar ya configurado” esta semana.

Solalinde anuncia desaparición del INM luego de la tragedia con migrantes en Ciudad Juárez

El Instituto Nacional de Migración (INM) ya cumplió su ciclo, por lo que será sustituido por una nueva dependencia que podría llamarse Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conmexico), en la que ya no estaría contemplado Francisco Garduño, actual titular del instituto, ni el Ejército, informó el padre Alejandro Solalinde, en entrevista con medios de comunicación.

“No se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su ciclo, desde (Carlos) Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía porque existir”, dijo el sacerdote luego de mantener un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Se le preguntó si Francisco Garduño estaría dentro de la dependencia; sin embargo, perfiló que no.

“Yo creo que no, pero no me toca decirlo”, expresó.

Si bien, el nombre sólo es una propuesta, el cambio es un hecho, pues el Ejecutivo federal ya aprobó al secretario Ejecutivo el proyecto, cuyo nombre será revelado por él.

“Puedo adelantar que es una persona muy querida, una persona sin cola que le pisen, que viene trabajando desde hace muchos años con la dimensión pastoral del Episcopado Mexicano, que es una persona intachable, lo quieren muchísimo migrantes de aquí, de allá y de todos lados, una persona inobjetable”, dijo este martes 4 de abril.

Acotó que no se trata de ningún perfil clerical sino sólo católico.

En la coordinación estarían cónsules, embajadores, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejero Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), Iglesia, medios de comunicación.

Se le preguntó si ya no seguirían mandos militares al frente de la estrategia contra migración y afirmó que “ninguno”.

Lo anterior, luego de que la semana pasada se presentara un incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos.

Fuente: Agencia Nodal | La Jornada | Sinembargo | El Financiero