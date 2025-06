México: Renunció la ministra de Economía Tatiana Clouthier

Renunció la ministra de Economía Tatiana Clouthier

Su dimisión ocurre mientras el país mantiene consultas con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC (el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México) para resolver la controversia generada por las reformas con las que López Obrador busca limitar la participación extranjera en el sector energético.

La ministra de Economía de México, Tatiana Clouthier, renunció a su cargo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de la disputa que mantiene el país con Estados Unidos y Canadá por su política energética.

“Me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación del país y respetamos su decisión. Insistimos que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía, quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Clouthier leyó una carta junto al gobernante en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, en la que expresó: “me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón siempre receptivo para ti y Beatriz (Gutiérrez Müller)”, esposa de López Obrador.

En su misiva, agradece al presidente “la gran oportunidad” de caminar juntos, en el impulso del proyecto político que lo llevó a la presidencia en su tercer intento, informó al periódico mexicano Uno Más Uno en su versión digital.

Su renuncia ocurre mientras México mantiene consultas con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC (el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México) para resolver la controversia generada por las reformas con las que López Obrador busca limitar la participación extranjera en el sector energético.

Según las empresas de esos países, decenas de miles de millones de dólares invertidos estarían en riesgo por los cambios a la legislación durante la actual administración de López Obrador, que privilegia restaurar el control estatal sobre la industria eléctrica mediante reformas parlamentarias, ahora limitadas a leyes secundarias al no alcanzar los votos necesarios para modificar la Constitución.

Si no hay acuerdo durante la fase de consultas entre los tres socios, se convocaría un panel de arbitraje.

López Obrador descartó que el diferendo pueda desembocar en un retiro de México del T-MEC, pero consideró que los reclamos estadounidenses son injustificados, al tiempo que ha rechazado que Gobiernos extranjeros opinen sobre leyes mexicanas, reseñaron AFP y Sputnik.

“Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las Ligas Mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, leyó la dirigente que comenzó su carrera política en el centroderechista Partido Acción Nacional (PAN).

Clouthier fue coordinadora de la campaña electoral que llevó a López Obrador a la victoria en julio de 2018, y asumió la cartera de Economía en enero de 2021, cuando reemplazó Graciela Márquez Colín, actual titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

López Obrador dijo que respetaba la decisión, a pesar de que intentó evitar la renuncia.

“Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio”, dijo.

La renunciante es hija de Manuel Clouthier, líder de inspiración socialcristiana, empresario agrícola de Sinaloa (noroeste) quien fue candidato presidencial por el PAN en 1988 y murió junto a un diputado de ese partido en un accidente en octubre de 1989, y su hermano es un destacado líder del PAN en el norte del país.

El jefe del Ejecutivo informó que este viernes dará a conocer al nuevo titular de esa cartera.

Esto dice la carta de renuncia de Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía

Al dejar la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo aseguró que su oportunidad de sumarle el equipo que está agotada, por ello, al hacer un símil con el beisbol “me paso a la porra de donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a hacer una más que trabaja por la patria”.

Al leer una carta que Clouthier presentó al titular del Ejecutivo, y para dejar en claro motivos y “evitar especulaciones”, la exfuncionara agradeció el haber caminado al lado del Presidente en favor de la Cuarta transformación.

“Me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, y jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejarlo de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera en favor de México”.

“La misma dinámica vino en las 57 entradas que me tocó jugar al lado de liderazgo tuyo, desde la campaña, y ahora como Presidente de este hermoso país, no obstante, uno debe saber, cómo en el juego cuándo retirarse”.

Visiblemente emocionada, Tatiana Clouthier dijo que no hay una posición menos importante que otra, pues hasta en el público y como en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores.

“Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré lo de septiembre, mi oportunidad de sumarle el equipo que está agotada, me paso a la porra de donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a hacer una más que trabaja por la patria. La revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país, quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón gracias”.

La ahora extitular de Economía señaló que cuando se trata de servir no hay cansancio, no hay enfermedad o barrera que no se pueda superar.

“Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía, pero tú ya tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío receptivo para ti y para Beatriz muchas gracias”.

Tras leer su carta de renuncia, Clouthier se acercó al Presidente y le dio un abrazo, se despidió de igual manera del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja y de Carlos Torres, coordinador general de los Programas Integrales del Desarrollo, y se retiró del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Fuente: Agencia Nodal | Telám | El Universal