México: López Obrador firma iniciativa de reforma para nacionalizar el litio

Firma AMLO iniciativa de reforma para nacionalizar el litio

Al declarase en espera de la votación sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió: “No nos van a poner contra la pared; se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Y acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera para que el litio quede en propiedad de la nación.”

En su conferencia mañanera, el tabasqueño enfatizó que seguirá informando para decirle a la gente que estamos protegidos: “No nos van a poner contra la pared. El litio que ambicionan corporaciones, como gobiernos de otros países, no lo van a tener, va a ser de México.”

Con ironía y dureza reprochó la obvia participación de cabilderos de empresas extranjeras en la Cámara de Diputados. Ahora en el debate y discusión de la reforma eléctrica, los partidos de oposición en el Congreso permiten el ingreso de esos personajes hasta en el salón de plenos. Y así, les lanzó, “no nos vamos a doblar ni con su cochino dinero.”

Antes de viajar a Tabasco, donde pasará los días santos, se refirió a la intervención de los dirigentes de los partidos de oposición frente a la reforma eléctrica, quienes anunciaron el voto en contra y en bloque:

“No fue una recomendación, es una orden tajante, ¡todos a votar en contra de la ley eléctrica! ¿Que es eso? Si los diputados son representantes del pueblo, no son representantes de los partidos. No hay cuidado de las formas. Pero no puedo ser asesor, ni cabildeo” -sonrió socarron- frente a esa actitud de sus opositores.

Fuente: Agencia Nodal | La Jornada