MEF aprobará paquete de inversiones descentralizadas, con especial énfasis en las zonas mineras

Se conformará una unidad ejecutora especial con el objetivo de agilizar la ejecución de la inversión pública en las zonas de influencia minera.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se encuentra trabajando un conjunto de medidas para mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública, principalmente, en las zonas de influencia minera, anunció hoy el ministro Oscar Graham.

“Tenemos que mantener esta solidez macroeconómica que es el gran marco bajo el cual se desarrollan las actividades económicas de todo nuestro país. Esta estabilidad que nos da esa tranquilidad de tener un país que es reconocido a nivel internacional por la solidez que tiene, de tener una buena calificación de riesgo, de mantener bajas tasas de interés para su endeudamiento. Es un trabajo que hemos hecho de manera conjunta en décadas y este esfuerzo, este gran esfuerzo que nos ha costado como sociedad, tener esta estabilidad y tener el país que hoy día tenemos, tenemos que defenderlo, tenemos que apoyar”, indicó durante la inauguración del Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre.

El ministro Oscar Graham informó que el MEF, en coordinación con la PCM, aprobará un paquete de inversiones descentralizadas, con especial énfasis en las zonas mineras, las cuales se ejecutarán a través de una unidad ejecutora especial, con el objetivo de agilizar la ejecución de la inversión pública en las zonas de influencia minera.

Asimismo, refirió que se va a desplegar un equipo especializado de destrabe de las inversiones en las regiones con la finalidad de apoyar a los gobiernos subnacionales en la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del canon. “Casi 60% de los recursos del canon son los que se ejecutan, pero hay un porcentaje importante que no, y eso no es lo que queremos, sino que esos recursos generados realmente logren mejorar el bienestar de la población de la zona de influencia”, remarcó.

También, dijo, estamos trabajando además en mejoras en la normatividad con la finalidad de agilizar los permisos para las exploraciones mineras. Por ejemplo, en el Perú, puede tomar 2 años un permiso de exploración inicial mientras que, en países con igual potencial, como Canadá esto puede demorar solo 2 meses. Esto es algo que podemos trabajar de manera conjunta.

El ministro Graham mencionó que para lograr ese mayor impulso a la minería se requiere efectuar un trabajo multisectorial, un trabajo conjunto, porque en esto no solo participa el MEF o el Ministerio de Energía y Minas, sino que también participan diferentes instancias y entidades del sector pública que requieren un esfuerzo en la capacidad de gestión.

Por ello, anunció que, con la finalidad de acelerar las respuestas de las instituciones opinantes, se asignarán mayores recursos a dichas entidades, hablamos del ANA, SERNANP, SERFOR, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Producción.

También, continuó, se asignarán mayores recursos a las entidades que intervienen en la emisión de permisos (SBN, SUCAMEC o INGEMMET) y entidades fiscalizadoras (OEFA, SUNAFIL, OSINERGMIN) a fin de que cuenten con los recursos necesarios para que puedan emitir sus opiniones a tiempo.

Recordó, además que, en el marco de la delegación de facultades, hace un mes se aprobó un decreto legislativo para facilitar y ampliar el alcance del mecanismo de obras por impuesto, permitiendo no solo ampliar las fuentes de financiamiento, sino también ampliar las fuentes de financiamiento, sino, sobre todo, el uso y la asignación de estos recursos.

“Estamos ampliando no solamente a obras de inversión, sino también a las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, de tal forma que se permita un mayor uso, una mayor eficiencia, una mejor asignación de estos recursos que hoy día no se utilizan y que no nos están ayudando con el mecanismo actual a un cierre más rápido de las brechas y a un cumplimiento de los compromisos pactados”, detalló.

Diversificación productiva

También, agregó, desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando en la diversificación productiva. “Muchas veces se piensa que en las zonas de influencia minera todo tiene que girar en torno a la mina, cuando en realidad lo que debemos hacer es una diversificación y un desarrollo productivo de toda la región y para eso el compromiso del Ministerio de Economía en articulación con los otros sectores para lograr un mayor desarrollo de toda la zona de influencia”, dijo.

Sostuvo que este desarrollo está vinculado, por ejemplo, a la agroexportación, a servicios y otras actividades que, obviamente, generan mayor crecimiento, pero también ayuda a disminuir la conflictividad social porque estas actividades productivas permiten materializar los beneficios de la actividad principal de la región.

Asimismo, explicó, vamos a trabajar en el impulso de la Mesa Ejecutiva Minero-Energética del MEF, a través de la cual se ha generado un espacio importante, interesante de coordinación público-privada, pues a través de ese trabajo permanente del equipo de Mesas Ejecutivas se ha alcanzado grandes logros como, por ejemplo, la unificación de los criterios del Senace y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la ampliación del programa de actividades de los EIA.

Asimismo, medidas que optimizan la producción minera y medidas para mejorar el almacenamiento, certificados de cierre, concesiones, permisos y autorizaciones.

El ministro Oscar Graham señaló que existe un gran espacio para seguir creciendo, somos conscientes de los retos que eso implica. “Desde el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos el mayor compromiso para seguir trabajando de manera articulada, no solamente con el sector privado, sino también a nivel de los distintos sectores del sector público”, dijo.

Agregó que la continuidad de la inversión minera es muy importante, no solamente de las minas que tenemos actualmente en operación sino también el incentivo a lograr nuevas inversiones. Es ahí donde tenemos que poner nuestro principal énfasis, no solamente en facilitar la operatividad actual del sector minero para generar más ingresos y, sobre todo, mayor oportunidad de empleo formal. Este tiene que ser un crecimiento armónico vinculado sobre todo a un desarrollo productivo, y es ahí donde está el gran reto por enfrentar.