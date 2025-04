Más de 1000 especialistas peruanos adquirieron las últimas tendencias internacionales en innovación educativa

Este evento reunió a importantes educadores extranjeros y presentó las últimas tendencias y novedades de la educación a nivel mundial.

El XXIII Congreso Internacional de Educadores (CIE) 2023, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), reunió a más de 60 importantes educadores a nivel nacional e internacional el pasado 14, 15 y 16 de febrero. El congreso contó con más de 30 conferencias presenciales y a distancia, y más de 50 distintos talleres dirigidos a educadores peruanos.

Los más de 20 ponentes extranjeros que participaron representaron a universidades élite a nivel mundial como University of Helsinki, University of Cambridge, Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, University College London, University of Arizona, George Mason University, Pacific Oaks College, Universidad de Navarra, el Tecnológico de Monterrey, e instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Los expertos, que brindaron información sobre el desarrollo de la educación, abordaron temas como las nuevas tecnologías para el aprendizaje, el liderazgo y la formación docente, la gestión educativa, la psicología educativa y bienestar, entre otros tópicos que servirán como punto de partida para que se diseñen propuestas innovadoras en colegios, institutos y universidades en nuestro país.

En esa línea, Mauricio Novoa, decano de la facultad de Educación de la UPC, formuló algunas ideas y comentó que se tiene que realizar un cambio crucial en la educación. “En el Perú debemos despolitizar las áreas de ejecución pública para que los funcionarios que toman las decisiones estén protegidos, se tiene que replantear nuestra relación con las empresas privadas para dejar que estas entidades puedan invertir en las zonas más pobres del Perú”.

Para finalizar, el decano Novoa detalló la importancia de revalorizar no solo a los maestros, sino a todos los actores. “Debemos revalorizar a los maestros, funcionarios públicos en todo nivel (Ministerio de Educación, municipalidades y gobiernos regionales) y también está el rol del sector privado que tiene que integrarse a este esfuerzo”.