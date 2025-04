Maricarmen Alva: «No vamos a permitir que la democracia se interrumpa»

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, que deslinde con las expresiones del jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, quien ha amenazado a la Representación Parlamentaria para que le otorgue el voto de investidura.

Tras rechazar las expresiones del Primer Ministro, la titular del Parlamento dijo que los 130 congresistas defenderán el fuero parlamentario «hasta con la vida si es necesario».

“Este premier no es el más idóneo. No vamos a permitir que la democracia se interrumpa, sin Congreso no hay democracia”, expresó.

Pidió que los mensajes del presidente Castillo sean más claros para dar tranquilidad a la población y a la economía de nuestro país.

“¿Quién va venir a invertir a un país cuando un Primer Ministro del Ejecutivo amenaza constantemente al Congreso con cerrarlo? Estamos en la mira de todo el mundo”, sostuvo.

Agregó, que no es hora de pensar en Asamblea Constituyente y en cerrar el Congreso. «Por el contrario, es momento de trabajar por el pueblo, por dar empleo a mucha gente que ahora mismo está pasando necesidades porque los ministros no están trabajando como se debe».

“Son tres gabinetes ministeriales en seis meses, nunca antes ha pasado esto en el Perú. Pero la población cuenta con nosotros.Vamos a seguir trabajando por ustedes.Vamos a darles tranquilidad porque vamos a luchar por la democracia” enfatizó.

La titular del Parlamento agregó que mañana no se llevará a cabo la investidura del Gabinete Ministerial que preside Valer. Sostuvo que la fecha y hora de esa presentación se realizará en los días posteriores».

Por su parte, el congresista, Carlos Anderson (PP), rechazó las actitudes violentistas del Héctor Valer y lamentó que el Perú siga viviendo -por tercera vez consecutiva- un clima de inseguridad política y jurídica por culpa de un gobierno que sigue funcionando en la sombra.

Mencionó que «hay un plan siniestro por dinamitar las instituciones democráticas. No lo vamos a permtir porque defenderemos al Congreso hasta con nuestras propias vidas».

“Lo han venido demostrando paso a paso y esta es la manifestación más burda de ese plan siniestro. Esto no es Venezuela. Este Congreso no se va a rendir. Nosotros vamos a dar nuestras vidas si es necesario, pero el plan siniestro de quienes creen que la libertad es un lujo de ricos, que la democracia es una pelotudez, se equivocan. Aquí nos vamos a enfrentar”, señaló.

En la misma línea, Eduardo Salhuana Cavides (APP) reafirmó el compromiso de rechazo a las expresiones del jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, y señaló que las bancadas tienen una expresión unitaria, firme y sólida.

Wilmar Elera García (SP) lamentó que el presidente Castillo avale las expresiones antidemocráticas del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. “Espero que el presidente Castillo, recapacite y reflexione en bien del país”, sostuvo.