Mariana Llanos, escritora peruana presenta su cuento infantil “Corre pequeño Chaski”

Mariana LLanos, exitosa escritora peruana radicada en los Estados Unidos, se encuentra en todos los preparativos de lo que será su primer lanzamiento editorial en el Perú, “Corre Pequeño Chaski”, un cuento que acercará a los niños a la historia del imperio incaico con una serie de valores como la responsabilidad, la solidaridad y el reconocimiento. Ella ostenta una vasta trayectoria en el campo de la literatura infantil y juvenil, además de una serie de distinciones en mérito a su aporte a la cultura.

Llanos, quien reside hace veinte años en el estado de Oklahoma, es miembro fundador de #LatinxPitch, un evento anual en Twitter que acerca a talento creativo latino con agentes y editores. “Nuestro fin es incrementar la representación del niño latino en la literatura infantil. Hemos logrado que varios escritores de origen latino firmen con agente y consigan contratos editoriales, lo cual nos llena de satisfacción. Veremos el resultado de nuestro trabajo en unos años, cuando la representación latina incremente en nuestra industria” dice.

Mariana afirma que son varias las escritoras peruanas que viven en los Estados Unidos. “Hay muchísimos escritores de origen latinoamericano, algunos inmigrantes como yo, otros ya primera o segunda generación (nacidos en Estados Unidos), pero no por eso menos latinos.

A lo largo de su trayectoria como escritora de literatura infantil y juvenil; además de poeta, Mariana ha recibido una serie de reconocimientos. En 2014 ganó el premio al Artista Latino más destacado en Literatura otorgado por el Hispanic Arts Council of Oklahoma. En 2017 recibió el Premio Ciudadano Global en Artes de la Fundación World Experiences por su contribución a la literatura multicultural, y el Premio de Derechos Humanos 2017 otorgado por la Asociación de las Naciones Unidas de la ciudad de Oklahoma, que reconoce las contribuciones de las personas a los principios de Derechos Humanos.

Los trabajos de Mariana en su vasta carrera literaria incluyen: Poesía: War, Invisible Children, The line of Fire (Poetry Magazine Young People’s Edition, Marzo 2021), Run Little Chaski/Corre Pequeño Chaski (Barefoot Books, Junio 2020), Eunice and Kate (Penny Candy Books, Febrero 2020), Luca’s Bridge/El Puente de Luca (Penny Candy Books, 2019), Kutu, the Tiny Inca Princess/La Ñusta Diminuta (Purple Com Press, 2018), Poesía Alada, poesía y arte para volar (Autopublicación 2017), entre otras. También hay que anotar que ella escribe cuentos en inglés y español para el mercado educativo.

Mariana nació en Lima y desde muy niña desarrolló una pasión por la literatura, estudió teatro en Cuatrotablas y se mudó a los Estados Unidos en el 2002. Lleva nueve años escribiendo de manera profesional. En el 2013 publicó su primer libro, Tristan Wolf, que fue finalista en el Readers’ Favorite Book Award de ese año. Desde entonces, ha publicado varios libros en inglés y español. Su trabajo dirigido a la audiencia adulta se puede leer en una serie de publicaciones como Writer’s Resist, Blackbirds Thirds Flight, Haunting of Words, entre otras.