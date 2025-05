Maju Mantilla, en el video de nueva canción de cantautor peruano titulado “Mandarina”

La conductora de televisión, actriz y modelo María Julia Mantilla protagoniza el nuevo vídeo clip del tema “Mandarina” del cantautor peruano Gian Marco Zignago, quien estrenó su décimo sexto álbum que contiene diez canciones y tres duetos.

“Me emociona mucho el haber participado en este vídeo con Gian Marco, quien es uno de los mejores cantautores peruanos con proyección internacional, fue divertido hacer las escenas y espero que nuestros seguidores reciban con agrado este trabajo que se hizo con mucho cariño”, comentó la ex Miss Mundo 2004.

La participación de Maju en el vídeo clip marcará un paso importante en su trayectoria, ya que Zignago es reconocido internacionalmente como cantautor que ha venido cosechando éxitos a nivel internacional.

“Escribí esta canción en el charango. Siempre me gusta llevar un poco de mi tierra en las canciones, aunque no me dedique al folclore. Rítmicamente me inspiré en el huaylas, un estilo de música del ande peruano. La canción es el coqueteo y el recibimiento del amor que llega a tu vida”, afirmó Gian Marco en una reciente entrevista sobre su vídeo clip.

Actualmente, Maju Mantilla viene conduciendo el programa “En boca de todos” de lunes a viernes por América Televisión y recientemente en su faceta como actriz finalizó la filmación de la película “Sugar en aprietos”, dirigido por José Salinas, protagonizado por el actor mexicano David Zepeda y un gran elenco de actores peruanos.

Vídeo clip “Mandarina”: