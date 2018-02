Mago George aparecerá en programa de Televisión Masters Of Illusion

En Estado Unidos

Jorge Larrabure más conocido como El Mago George ha sido seleccionado para representar al Perú y formar parte de la 5ta temporada del programa de televisión Masters of IIlusion de la CW Network de Estados Unidos, que reúne a los mejores magos del mundo. Con tal motivo, George viajará a California el próximo fin de semana para filmar varios episodios de la quinta temporada que se graba en un teatro de la ciudad de Los Ángeles.

George es el único mago peruano y latinoamericano seleccionado para esta temporada donde tendrá la oportunidad de demostrar su magia y talento a todos los televidentes.

Actualmente el Mago George es el mago más reconocido de nuestro país en el extranjero, además es una personalidad de la televisión latinoamericana, habiendo aparecido en más de cinco mil oportunidades en televisión nacional e internacional incluyendo presentaciones para CNN, ABC, TELEMUNDO, DISCOVERY CHANNEL, FRANCE 4, CNN, ANTENA TRES de España, UNIVISIÓN, CARIBE VISIÓN y MEGA TV entre muchos otros canales de importante relevancia.

Masters of Illusion es el programa más importante de magos en la televisión internacional con grandes picos de rating y audiencia de la cadena CW Network de la CBS.

En agosto pasado George formó parte del mega show internacional Masters of Illusion – Believe the Impossible donde se presentó junto a 5 de los mejores magos del mundo llegados desde Las Vegas para realizar una súper producción en la queGeorge fue el anfitrión en representación del Perú en el Auditorio del Pentagonito.

George no solo es mago e ilusionista sino inventor reconocido a nivel mundial. En Abril pasado fue invitado a representar al Perú por primera vez en el prestigioso Festival de Magia “Las 4 Fs (FFFF)” realizado en Nueva York, donde formó parte de la elite de los 250 magos más importantes del mundo.

En el 2016, fue contactado por Hollywood por la importante realizadora LIONSGATE FILMS, para comprarle los derechos de uno de sus inventos mágicos, el Popcorn Machine para su utilización en el Avant Premiere de la película Now You See Me 2, así como también para su uso en el video viral oficial de promoción de la película en redes sociales.

En el 2015 publicó su primer libro #ElMagoSoyYO, el primer libro de magia en el Perú, de la mano del prestigioso Grupo Planeta de España, en el que incentiva el aprendizaje de la magia a niños y adultos a nivel nacional.

El prólogo de su libro fue escrito por el famoso ilusionista David Copperfield para quien George ha tenido el honor de contribuir en los últimos años.

En el año 2014 George se casó con la Miss Perú Universo 2010 y Miss Perú Mundo 2012, y actual Señora Mundo 2016Giuliana Zevallos Roncagliolo con quien ha formado un hermoso hogar producto del cual ha nacido su primogénito hijo Fabrizio de 2 años de edad.

Desde el año 2008 al 2013 George formó parte del elenco del programa de televisión “NITIDO” que transmite la cadena TELEMUNDO Internacional, donde fue el conductor de su propio segmento de magia llamado “Magia Nítida” que fue visto por millones de personas en todo EEUU, Puerto Rico y Centro América por más de 3 años consecutivos.

Ganador de múltiples premios internacionales a su talento y creatividad y hoy en día responsable de la invención de decenas de efectos mágicos para magos profesionales en el mundo entre los que se cuentan los nombres de David Copperfield, Penn & Teller, Ciryl Takayama, Lu Chen y Dynamo.

Me gusta: Me gusta Cargando...