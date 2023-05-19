Mafer Reyes: “Toda mi vida soñé con alcanzar un logro mundial”

La celebración no termina. El último fin de semana, María Fernanda Reyes logró el segundo lugar en el Mundial de Longboard ISA 2023 en El Salvador, un resultado histórico para el Perú pues ninguna deportista nacional había llegado tan alto en este deporte. Ya de vuelta en el país, nuestra surfista se toma unos minutos para reflexionar sobre lo que significa este logro para su carrera deportiva.

“Como deportista uno se prepara para esto toda su vida. Es un trabajo de años, yo diría que empecé a prepararme para este logro desde chiquita. Me ha costado mucho entrenamiento, trabajo técnico y también psicológico. Son todo un grupo de factores que influyen”, confiesa.

Con la convicción de clasificarse a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, nuestra destacada deportista viajó anticipadamente a El Salvador para prepararse para el Mundial ISA. Allí se encontró con más de 80 de las mejores competidoras del mundo. Entre ellas la brasileña Chloe Calmon, quien le arrebató el oro en los Panamericanos de Lima 2019.

“Ya era hora de vencerla (dice entre risas), tenía esa espina desde hace tiempo. En este mundial competí contra ella tres veces y las tres veces le gané. Ese también era un objetivo que me había planteado con mi entrenador. Ha sido la revancha de todos los campeonatos que hemos tenido”, señala. Su logro se hace más destacable al constatar que Mafer fue avanzando de ronda sin caer en el repechaje, siempre liderando el torneo hasta llegar a la etapa final.

En la gran final se vio nuevamente con Chloe Calmon, y las francesas Zoe Grospiron y Alice Le Moigne, esta última se quedó con la de oro por una diferencia de solo 0.86. Como anécdota queda que en este momento cúspide, la deportista peruana tenía una motivación adicional, pues su compañero y mentor Piccolo Clemente sufrió un accidente que lo dejó fuera de la competencia masculina.

“Yo estaba conmocionada cuando Piccolo se cortó la ceja, lo vi salir del agua todo ensangrentado, pero cuando me acerqué a ver cómo estaba me sonrió y me dijo “no pasa nada, estoy bien. ¡Anda dale con todo!”. Después de eso no me quedaba más que dar lo mejor de mí, y cuando salí del agua tras la final, él ya había vuelto. Estaba todo vendado, pero no se quiso perder ese momento. Tenerlo de ejemplo es lo máximo, siempre ha estado aconsejándome, no todos tienen la suerte de contar con el apoyo de un campeón mundial”, destaca.

Al consagrarse como subcampeona del mundo, ahora María Fernanda Reyes compartirá un logro especial con Piccolo Clemente: su nombre quedará grabado para siempre en el coloso del estadio Nacional.

Sin embargo, esto no hace que saque los pies de la tierra, ya que la nueva subcampeona del mundo está concentrada en lo que será su participación en los Panamericanos de Santiago 2023 y el World Beach Games Bali 2023, donde sabe que sus rivales le pondrán la mira. “Voy a dar lo mejor de mí, vamos a ir paso a paso y veremos qué pasa”.

Finalmente, Mafer señala que este logro no habría sido posible sin el apoyo de las empresas que han confiado en ella como son Inca Kola, Adidas, G-Shock, Unacem, Civa, Nissan, La Arquitectura Estudio y La Tabla, e invita a más compañías a que se sumen a apoyar a más surfistas nacionales para que este tipo de logros sea más recurrente.