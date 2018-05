Madres destacan por alto nivel de determinación y superación para alcanzar sus metas

Bumeran.com, líder de clasificados online de empleos -perteneciente al grupo Navent-, destaca el rol de las madres en el mercado laboral, en el que cada vez cobran más impulso por su nivel de liderazgo y emprendimiento.

Las carreras en las que más sobresalen, incluyen de las más tradicionales como Administración & Finanzas a las más innovadoras, como las que promueven una vida saludable.

En los últimos 5 años, se incrementó el número de mujeres, que obtienen jefaturas, gerencias y direcciones de grandes empresas, lo cual antes no de se daba. Por otro lado, las carreras técnicas cobran un nuevo impulso en el segmento femenino, al cual se le abren más oportunidades laborales y de sustento para sus familias.

En los últimos 5 años, el liderazgo y determinación de las mujeres que conforman casi la mitad (48%) del total de las postulaciones en Bumeran.com -febrero, 2018-, hizo posible que pudieran aplicar y ser seleccionadas para las principales posiciones que incluyen jefaturas, gerencias y direcciones de grandes empresas. Por otro lado, el gran nivel de superación y determinación que tienen las mujeres para plantearse objetivos claros, está permitiendo también que, cada vez, sean más seleccionadas para los puestos de técnicos y operarios, pensados con anterioridad para el género masculino.

De esta manera, el gerente de marketing de Navent Perú (Bumeran.com), Luciano Barredo, destacó el rol que desempeñan las mujeres que son madres y que, hoy en día, pueden sentirse empoderadas en sus trabajos por su talento y capacidad, lo cual les permite, además, ser un importante sustento para sus familias que las motiva a seguir adelante frente a cualquier adversidad. “Las mujeres destacan en competencias relacionadas a la determinación, organización y superación, ante cualquier objetivo que se tracen. Por eso queremos elogiar el rol de la mujer que es madre y además que es capaz de sacar adelante a su familia”.

De esta manera, Luciano Barredo destacó como se ha ampliado el abanico de mujeres profesionales que son madres y que pueden desarrollar una línea de carrera, demostrando su capacidad de liderazgo y visión. Ello considerando desde las carreras más tradicionales como la de Administración & Finanzas, a nuevas especialidades. “Una de las profesiones cuya demanda se ha incrementado mucho en el último año es la de agro, porque hay muchas personas interesadas en mantener una vida saludable, y son las mujeres las que se están encargando de emprender esos negocios”.

Por otro lado, Barredo destacó también cómo la preocupación que tienen las mujeres por lograr un buen rendimiento académico, les facilita, después, desempeñarse de manera satisfactoria en su rol de madres y de profesionales exitosas: “Hace poco tuvimos un estudio realizado con la Universidad de Lima, en donde identificamos que de cada 10 alumnos destacados pertenecientes al tercio, quinto y décimo superior, 6 eran mujeres” (más del 50%).

A nivel del incremento laboral para el segmento femenino, Barredo también destacó que hayan más mujeres que realicen trabajos que antes eran más buscados para hombres. “Es muy bueno que haya este tipo de inclusión laboral para la mujer. Sobre todo cuando se trata de sacar a sus hijos adelante, las madres no dudan en buscar trabajo que incluye puestos de choferes y seguridad para empresas y posiciones de taxistas, gasfiteras, entre otros. Hoy en día no hay nada que las mujeres no puedan realizar, para lograr su inserción laboral en diversos rubros técnicos”.

