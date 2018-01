Madre e hija juntas en “Cumbia Pop”

La actriz Lilian Nieto se encuentra muy emocionada porque su hija Lilian Schiappa viene teniendo una buena aceptación en la telenovela “Cumbia Pop”, que transmite América Televisión de lunes a viernes a las 7:30 de la noche y es la primera vez que trabajan juntas en una producción nacional.

“Hace tiempo que llamaron a mi hija Lilian pero yo consideré que no era el momento y cuando vino la propuesta de participar en ‘Cumbia Pop’, le dije que era el momento de empezar su carrera en televisión porque tenía que ver que se sintiera bien preparada para hacer una diversidad de personajes”, comentó la orgullosa madre.

Precisamente, Lilian Schiappa antes de actuar en la telenovela juvenil, había participado en algunos capítulos de la exitosa teleserie “De vuelta al barrio”, donde personificó a “Gisela”, la irreverente novicia y ex enamorada de Beto, que a pesar de los años no lo ha olvidado y luchará consigo misma para no caer en la tentación.

La joven actriz es “Natalia”, que forma parte del equipo con “Johnatan” (Erick Elera), “Ronald” (Christopher Moreno) y “Andrea” (Elisa Tenaud).

“Mi personaje es una chica súper rebelde. Natalia es cleptómana que solo lo sabe ella, pero más adelante se lo contará a uno de sus amigos”, comentó.

“Es un personaje maravilloso, encantada de interpretarlo. Erick es un chico muy amoroso y ustedes verán en cada capítulo, el cariño y la preocupación que tengo por ‘Johnatan’. Feliz de estar en esta producción que a muchos ya les está gustando”, concluyó Lilian Nieto.

