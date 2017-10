A un mes del devastador sismo que sacudió a México, escribo esta lección de vida que me dejaron los jóvenes como yo, quienes me hicieron entender que no somos la nueva generación de conformistas.

No porqué las nuevas tecnologías avancen, significa que los jóvenes están dispersos de la inclusión social. Hoy en día se ha demostrado que; en medio de la tragedia, los nuevos millennials son el símbolo del cambio el cual representa el presente y futuro de México.

El reciente terremoto que sacudió a México, ha traído mensajes muy claros, de cómo actualmente los jóvenes no están sumergidos en un mundo de zombies, al contrario, han despertado a México con ejemplos de fuerza, valentía, optimismo, y que ha puesto de pie a mi generación, de la cual muchos creen indiferente.

En este sentido, es importante darle valor al rol que van tomando los jóvenes en la participación ciudadana, en el interés por la política y en la intervención social, la misma que, existe en México, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), organización interuniversitaria de jóvenes, que va contagiando a más jóvenes en trabajar muy duro para seguir y lograr sus sueños y el de los demás, en ir generando un cambio positivo en la sociedad, por medio de proyectos que impulsen a realizar cosas que creemos imposibles pasen, salir de la zona confort para emprender retos nuevos que nos impulsen a crecer no solo como universitarios, hijos, si no; como ciudadanos, siendo un grupo de jóvenes preocupados por la educación y la incursión social , desafíos por los cuales lleven a dar soluciones que la sociedad necesita, y por último, estar informados de la política en la actualidad, para alzar nuestra voz, decir lo que se piensa y lo más importante actuar y en consecuencia, es el resultado que se ha demostrado que los jóvenes de ahora, son el factor humano y potencial para levantar a México y porque no al mundo.

