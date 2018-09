Latin America’s 50 Best Restaurants otorga 1er. premio a restaurante mexicano

Madre e hijo han demostrado cómo un menú basado en la tradición familiar puede trascender generaciones. Nicos es ampliamente reconocido entre los mejores restaurantes mexicanos por su cocina casera y tradicional

Esta es la primera vez que el premio Diners Club® Lifetime Achievement Award honra simultáneamente la carrera de dos chefs en Latinoamérica

Los Latin America’s 50 Best Restaurants anuncian a los chefs María Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo, de Nicos en la Ciudad de México, como ganadores conjuntos del premio Diners Club® Lifetime Achievement Award 2018; una distinción única que celebra y reconoce la contribución y relevancia de las carreras de estos chefs. Esta es la primera vez que los Latin America’s 50 Best Restaurants otorgan el premio a dos chefs, y es un importante reconocimiento del talento y el esfuerzo compartido del dúo de madre e hijo, quienes han ayudado a elevar la gastronomía tradicional mexicana durante décadas.

El premio Diners Club® Lifetime Achievement Award se entregará durante la ceremonia de premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, el martes 30 de octubre en el centro de convenciones Ágora en Bogotá, y es uno de los tres premios especiales que se anuncian antes de la ceremonia, junto con el premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef, que será revelado el 26 de septiembre, y el premio Miele One To Watch, el próximo 17 de octubre.

A lo largo de su vida, la chef María Elena Lugo ha mantenido una fuerte creencia en el enorme valor cultural y gastronómico de la cocina tradicional de su país y ha sido fundamental para llevarlo a la vanguardia de la escena culinaria. Su difunto esposo, Raymundo Vázquez, abrió Nicos en 1957 poco antes de casarse, y ella se unió al restaurante con el objetivo de que la gente identificara el valor de la cocina ancestral y casera de México en una época en la que no era muy reconocida.

