Los deportes más elegidos en las apuestas deportivas

La presencia en internet de las casas de apuestas ha disparado su popularidad a lo largo de los últimos años. Este notable auge es debido, entre otros factores, a la facilidad de uso que brindan este tipo de plataformas y a su flexibilidad en cuanto a métodos de pago.

No obstante, otro de los grandes atractivos que más llaman la atención de los usuarios es la gran cantidad de opciones que proporcionan a la hora de realizar las apuestas. Cada casa dispone de un gran catálogo de competiciones deportivas, disputadas a lo largo de todo el mundo, para que los usuarios lleven a cabo sus jugadas. Además, la información está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, en el sitio web de BettingPro podemos consultar su programación digital.



No obstante, hay algunas disciplinas deportivas que triunfan por encima de las demás, especialmente cuando se trata de llevar a cabo apuestas. Estas son competiciones que despiertan más interés entre los apostadores, y es por eso que se les debe prestar especial atención.

El fútbol sigue siendo el deporte rey



Si a mediados del siglo XX la idea de las apuestas era irremediablemente asociada a las carreras de caballos en muchos países, hoy en día la cosa ha cambiado. De hecho, el protagonista de numerosas apuestas, tanto en los establecimientos presenciales como en las plataformas online ahora es el fútbol.



Los motivos de su auge en este sector son varios. Se trata de un deporte sencillo de entender para los aficionados, pero cuyos resultados pueden ser difíciles de predecir. Es, precisamente, esa volatilidad la que le otorga cierto atractivo, aunque no se puede negar que el hecho de que sea uno de los deportes con más seguidores del mundo también influirá en la ecuación.

El básquet y el tenis, los siguientes en la lista

El fútbol, por supuesto, no es el único deporte que goza de gran popularidad entre el público aficionado a las apuestas deportivas, ya que el básquet le sigue de cerca. Por normal general, el número de apuestas en este deporte es bastante elevado, especialmente cuando se disputan partidos de torneos importantes, como es el caso de la NBA estadounidense.



El tenis, no obstante, le sigue de cerca. Aunque es crucial conocer las reglas de este deporte a la hora de apostar, no cabe duda de que la presencia de grandes estrellas, como Nadal o las hermanas Williams, o la existencia de torneos tan emblemáticos como el Campeonato de Wimbledon, ayuda a que este deporte goce de gran éxito y sea objeto de muchas apuestas. Cabe destacar que el tenis llama la atención de cualquier apostador cuando se disputan partidos entre dos jugadores de renombre.



Por supuesto, las apuestas brindan más opciones para jugar. Los caballos, que históricamente han atraído a tantos jugadores a los hipódromos, siguen teniendo muchos seguidores. Y lo mismo ocurre con el boxeo. No obstante, hay quien se sorprenderá al descubrir que disciplinas como el ajedrez también tienen su nicho en este sector.