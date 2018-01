Los ángeles de Victoria’s Secret celebran lanzamiento de LOVE compartiendo sus experiencias de amor

Lima, 5 de Enero 2018 (peruinforma.com) .- Para celebrar el lanzamiento de su perfume LOVE, los ángeles de Victoria’s Secret han compartido sus experiencias de amor.

En una serie de videos muy íntimos, los ángeles Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Stella Maxwell, Romee Strijd y Josephine Skriver nos cuentan sobre cómo se enamoraron de sus parejas y qué harían por amor, tal como lo refleja el hashtag de la fragancia: #Lovemademedoit (lo hice por amor).

LOVE está inspirado en un amor de película; ese que te hizo sentir amada, segura y confiada,

que te llenó de abrazos, dándote la sensación de estar siempre acompañada. La fragancia contiene notas de junípero fresco y albaricoque colorado. El diseño de la botella

mantiene una línea delicada en la que el color rosa pastel es el protagonista, con una firma

dorada, que representa lo bello del amor y con las siglas XO sobre la palabra LOVE para

recordarte los románticos besos. En Lima, estará disponible en Victoria’s Secret ubicado en el primer piso del Jockey Plaza.

La brasileña Alessandra Ambrosio, uno de los ángeles más míticos de Victoria’s Secret,declara que “el amor es distinto. Te hace sentir increíble. Tengo a mi prometido, mis hijos, mi gato, mi perro y me siento muy afortunada de tener a todos en mi vida- estoy rodeada de amor. Cuando estás enamorada, te sientes celosa y quieres que esa persona sea toda tuya y no quieres compartirla con nadie. Haces cosas locas y después te das cuenta que no fuiste tu, fue el amor que te hizo hacerlo”.

“Me gustaría estar enamorada de por vida” nos confiesa el ángel sudafricana Candice

Swanepoel. “Creo que merece la pena luchar por el amor y creo también en la lealtad. He sido fiel a la misma persona por más de once años”.

“Creo que fue amor a primera vista- algo que nunca pensé que podía suceder” nos revela Elsa Hosk, el ángel sueco, sobre su novio Tom Daly. “Me vio desde el otro lado de la calle, y gritó mi nombre”. Nuestra primera cita la pasamos hablando hasta muy tarde y no quise que se terminara, así que si, nos enamoramos’.

“Me acuerdo de la primera vez que vi a mi esposo” nos cuenta Lily Aldridge, la modelo

estadounidense que está casada con Caleb Followill- el rockero del grupo King’s of Leon. “Él vino y me buscó y me temblaban las rodillas- supe al instante que nos gustamos el uno al otro-fue algo que se veía en nuestros ojos. Se acercó a mí y se presentó pero había muchísimas chicas a su alrededor así que le dije que tenía que irme. Normalmente siempre pienso ‘tengo que quedarme y darle mi número o sino, ¿cómo me va a encontrar? Pero esta vez supe que me iba a encontrar y me fui. Luego, él abrió una revista y me vio y consiguió mi número mediante amigos y ¡me encontró!”.

Según Stella Maxwell, “el amor es cuando alguien realmente te importa y vas más allá de lo

normal por esta persona. El amor se muestra mediante cosas pequeñas como mandar una foto o un mensaje para que sepan que estás pensando en ellos. Por ejemplo, una vez me regalaron unas flores con una nota diciendo ‘Bienvenida a casa Stella’ cuando regresé de trabajar en el extranjero. Fue un acto sencillo pero muy romántico.

Romee Strijd, la modelo holandesa, nos explica que “nos conocimos antes de que empezara a modelar así que me conoce muy, muy bien”. Mientras tanto, la danesa Josephine Skriver admite que en su novio encontró “otra parte de mí misma”.

Así como en las historias de amor de los ángeles de Victoria’s Secret, la promesa de la marca es que con LOVE en los momentos especiales, sentirán seguridad para cumplir esas experiencias que esperaban, esta vez junto al verdadero amor.

Me gusta: Me gusta Cargando...