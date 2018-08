Llega a Max la miniserie australiana “Seven Types of Ambiguity”

El exitoso drama psicológico basado en el best-seller homónimo del escritor Elliot Perlman se estrena el 7 de agosto a las 9:00 p.m.

MAX, el canal de cine independiente que ofrece las producciones recientes más premiadas y elogiadas por la crítica alrededor del mundo, presenta SEVEN TYPES OF AMBIGUITY, la miniserie australiana de 6 episodios basada en la novela escrita por el galardonado Elliot Perlman.

La historia de SEVEN TYPES OF AMBIGUITY comienza con el secuestro de un niño de siete años, Sam Marin. Para el alivio de sus padres, Joe y Anna, Sam es hallado en las horas siguientes sin daño alguno, y la policía arresta al ex maestro Simon Heywood por el delito. Pero este caso está muy lejos de resolverse: pronto se descubre que Simon fue amante de Anna, y su vecina y posible cómplice, Angela, tiene un vínculo intrigante con Joe. Muy pronto el Dr. Alex Klima, psiquiatra y aliado de Simon, su abogada Gina e incluso Mitch, el mejor amigo de Joe, son arrastrados al vórtice de relaciones enredadas, y surgen los dilemas morales sobre quién es responsable en realidad de esta situación. Ya no se trata de quién secuestro a Sam, sino de por qué lo hizo.

Narrado desde las perspectivas divergentes de seis personajes, este drama psicológico explora el complejo terreno emocional de las relaciones pasadas y presentes y de los riesgos que asumimos los seres humanos en nombre del amor.

La miniserie fue estrenada en Australia en 2017 y llega en exclusiva a MAX el 7 de agosto a las 21:00hs. Cuenta con un elenco estelar encabezado por Hugo Weaving, acompañado de Alex Dimitriades, Xavier Samuel, Leeanna Walsman, Anthony Hayes y Susie Porter.

