Llega al Perú el : New Citroën C3

La tercera generación del New Citroën C3 ya hizo su arribo oficial a nuestro país, donde podrá lucir su atrevido diseño, orientado a cumplir con tres valores de la marca francesa: Optimista, Humano e Inteligente. Este modelo ha sido seleccionado por el periódico ABC que anualmente otorga el premio de Coche del Año. Y, para 2017, el New Citroën C3 es uno de los cinco finalistas.

En primer lugar, el New Citroën C3 incorpora una cámara frontal. Se trata de la denominada ConnectedCAM (disponible en la versión Shine), ubicada en la base del espejo retrovisor, que le permitirá al conductor tomar fotos y grabar videos con solo presionar un botón, pudiendo visualizar el resultado desde la aplicación de Citroën en su teléfono celular y compartirlo con sus amigos a través de las redes sociales.

Citroën Advanced Comfort, basado en tres mejoras tecnológicas que pretenden satisfacer las necesidades de los conductores del S.XXI y que se aplican en la suspensión, el chasis y los asientos. En su interior los pasajeros podrán disfrutar de un habitáculo pensado para ser tan cómodo como la propia casa, con asientos de buena sujeción, colores amigables y materiales suaves al tacto que aumentan la sensación de confort. Esto se complementa con una maletera de 300 litros, con capacidad de expandirse gracias a los asientos abatibles.

Las cuatro versiones disponibles: En Diésel (New C3 1.6 HDI Feel y New C3 1.6 HDI Shine) poseen motor de 1,6 litros con 91 HP, caja mecánica de cinco marchas y la versión Gasolinera Automática (New C3 1.6 AT Feel y New C3 1.6 AT Shine) que poseen el motor de 1,6 con 115 HP en caja automática. Como medidas de seguridad resaltan en todas las versiones sus frenos de disco para las cuatro ruedas, sistema ABS, así como airbags para piloto pasajero y los laterales. En el caso de la versión Shine, el vehículo cuenta con 6 airbags y añade el sistema de alerta por cambio involuntario de carril, para evitar accidentes en carretera.

El alto nivel de personalización permitirá a los clientes elegir entre nueve diferentes tonalidades de carrocería (verde almendra, blanco, azul cobalto, gris tiburón, gris aluminio, rojo rubí, negro perla, naranja poder y arena), además de otras opciones para el techo: rojo o blanco. Así, las combinaciones de colores que pueden formarse alcanzan nada menos que 36.. Los clientes ya pueden pedir el New Citroën C3 desde 17.990 dólares americanos. Los mantenimientos son cada 10 mil kilómetros y la garantía ofrecida es de 3 años o 100 mil kilómetros.

Los vehículos Citroën son representados en Perú por Derco y cuentan con su respaldo y garantía. En la foto vemos a Oscar Melgar, gerente automotriz de Derco Perú y Jaime Rodríguez Frías, gerente de Citroën

