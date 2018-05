Las campañas de Performance a través de Programmatic

Hoy en día, muchas compañías aún son distantes con respecto a la diferencia entre performance y branding. A pesar de que ambos términos hacen referencia a la publicidad digital, su finalidad depende de los resultados esperados por el cliente. La correcta elección del modelo de campaña puede potenciar radicalmente su desempeño.

Por este motivo Xaxis, la empresa de publicidad online, presenta algunos datos de interés que pueden servir como recomendaciones en el momento de ejecutar campañas de performance usando las tecnologías disponibles por medio de la compra programática:

1. Su enfoque es generar conversiones: A pesar de que ambas campañas pueden ser percibidas como similares por el usuario final, el performance se destaca por utilizarse para generar conversiones. “Cuando hablamos de conversiones, hablamos de que el usuario final realice una acción para la compañía, bien sea llenar un formulario o realizar una compra; entre otros.

2. La medición de las conversiones debe ser por medio de un Adserver: Actualmente muchos anunciantes se basan en herramientas de web analytics, estas pueden ser fácilmente manipuladas y no dan una visión real de como ocurre una conversión y centra los esfuerzos en estrategias que cierran la compra como el retargeting..

3. Los clics realizados en un anuncio no son la intención de la campaña: A pesar de que muchas compañías aún consideran los clics generados como una métrica de éxito, es importante aclarar que las campañas de performance no los consideran una conversión. Incluso, organizaciones como Comscore han realizado estudios que consideran a los clics como una métrica incompleta y aconsejan su desuso en los indicadores finales. Optimizar una campaña a obtener más clics, no va a traer más ventas.

4. La compra programática potencia el performance a largo plazo: A pesar de que las plataformas como Facebook y Google son reconocidas por su capacidad de generar conversiones a corto plazo, el uso de la compra programática permite llegarle a una audiencia más precisa de acuerdo con cada compañía, gracias al uso de complejos algoritmos que ubican los anuncios según la afinidad del público con respecto al producto.

5. El uso inteligente de las audiencias juega un papel fundamental: Los anunciantes deben garantizar que sus audiencias no sean usadas por un medio para anunciantes de la competencia. Esto ocurre con cierta frecuencia en la industria y existen mecanismos legales para prohibir que suceda..