Laguna Pai y We the Lion en conciertos gratuitos en el Jockey Plaza

Laguna Pai se presentará el 21 de junio a las 8 pm mientras que We the Lion el 28 de junio a las 8 pm.

El Jockey Plaza está preparando dos conciertos que prometen a todos los asistentes una noche de buena música y diversión, gracias a las bandas invitadas que nos acompañarán las noches del 21 y 28 de junio. Estas bandas son la conocida banda de reggae Laguna Pai y la novedosa banda indie We The Lion.

Laguna Pai, es la banda nacional que se ha posicionado en la mente de todos los jóvenes que disfrutan del género reggae y rock. Esta banda tiene influencia de Bob Marley, Pink Floyd, Manu Chao y música peruana. Entre sus éxitos podemos recordar libertad, Mala Vibra y sopla el viento entre otros que se tocarán el día miércoles 21 de junio a las 8 pm.

We The Lion, es una banda peruana que ha calado en poco tiempo – un año para ser exactos – entre la juventud, irrumpiendo con el género musical indie folk. La banda tiene influencia de Mumford & Sons, Of Monsters and Men y The Lumineers. En el concierto tocarán sus más conocidas canciones como Found Love, So fine, I want you to know

Es importante indicar que la capacidad de ingreso es limitada, no más de 1000 personas podrán gozar de una noche inolvidable al lado de estos dos grupos musicales que por primera vez tocarán en el nuevo pabellón del conocido centro comercial.

Datos importantes:

Banda: Laguna Pai

Fecha: miércoles 21 de junio

Hora: 8 pm

Lugar: Primer piso del nuevo Hall en el centro comercial del Jockey Plaza.

Banda: We The Lion

Fecha: miércoles 28 de junio

Hora: 8 pm

Lugar: Primer piso del nuevo Hall en el centro comercial del Jockey Plaza.

