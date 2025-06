La UE mantiene la vacuna de AstraZeneca pero investiga posibles trombos

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) mantiene la autorización para la vacuna de Oxford / AstraZeneca mientras investign casos de coágulos que derivaron en trombosis, afirmó el jueves este organismo.

«La posición del comité de seguridad de la EMA (…) es que los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras está en curso la investigación de casos de eventos tromboembólicos», dijo la EMA horas después que Noruega, Dinamarca e Islandia resolvieron una suspensión preventiva.

Sobre la mesa está la sospecha de un lote de una vacuna de AstraZeneca que podría haber causado trombos en algunos receptores y cuya idoneidad está siendo estudiada. La EMA aseguró que podría emitir «hoy o mañana» un consejo al respecto sobre el uso del fármaco en la Unión Europea (UE), informa Efe.

Según confirmó una fuente de la Agencia, con sede en Ámsterdam, el comité de seguridad (PRAC) de la EMA se encuentra ya reunido para analizar la información disponible sobre los casos de trombos en personas que han recibido la vacuna de esta farmacéutica.

Dinamarca suspendió hoy durante 14 días el uso de la vacuna de AstraZeneca tras registrar «graves casos de trombos» en personas que la habían recibido, uno de los casos está relacionado con una muerte producida 10 días después de la vacunación, aunque resaltó que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos. Las autoridades sanitarias noruegas también anunciaron el jueves la suspensión «cautelar» de las vacunas covid-19 .

La decisión llegó menos de un día después de que la EMA haya asegurado que, tras un análisis preliminar, no cree que «haya un problema específico» con un lote de AstraZeneca.

Se trata del lote ABV5300, retirado el pasado domingo por Austria como medida de precaución tras la muerte de una persona diagnosticada con trombosis múltiple -formación de coágulos sanguíneos- y la enfermedad de otra coincidiendo con su vacunación.

Otros países

Italia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo también suspendieron la vacunación con las dosis de ese lote en concreto, que fue recibido por 17 países de la Unión Europea, incluidos España, Polonia, Malta, Francia y Grecia, según la EMA.

El PRAC está revisando los casos notificados de afecciones y todos los casos de eventos tromboembólicos y afecciones relacionadas con coágulos de sangre que hayan sido notificados por pacientes coincidiendo con los días posteriores a la vacunación.

No era un caso grave

Las autoridades neerlandesas también registraron este jueves un caso de trombosis diagnosticado tras una inyección con la vacuna de AstraZeneca, pero no se trata de un caso grave que haya requerido hospitalización. No obstante, el centro neerlandés que registra los efectos secundarios de las vacunas, Lareb, lo está investigando en profundidad.

AstraZeneca Países Bajos dijo hoy a la televisión neerlandesa NOS que está en estrecho contacto con la EMA y recordó que es este regulador europeo quien decide sobre las consecuencias prácticas de estos problemas reportados de coagulación en personas vacunadas. «No nos corresponde a nosotros decidir o asesorar sobre el uso de vacunas, para eso están las autoridades sanitarias», subrayó

Fuente: El Peródico