La SUNAFIL consigue que más de 27 mil trabajadores ingresan a planilla durante los primeros 45 días del año

Entre enero y la primera quincena de febrero, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) logró que 27 697 trabajadores que laboraban de manera informal ingresen a planilla.

Este fue el resultado de las distintas acciones desarrolladas por la institución como son la fiscalización, la asistencia técnica, la orientación, el envío de cartas inductivas a las empresas y el ingreso de los trabajadores al aplicativo Verifica tu Chamba, donde pueden corroborar si su empleador los ingresó a la planilla.

La mayoría de trabajadores beneficiados pertenecen a las regiones de Lima Metropolitana (17 739), La Libertad (2072), Piura (1274), Ica (1085) y Arequipa (836).

Asimismo, las actividades económicas que formalizaron mayor cantidad de personal fueron servicios (6337), agricultura (7681), comercio al por mayor y menor (2593), construcción (1979) y transportes (1922).

Cabe señalar que es una infracción muy grave no registrar a los trabajadores en planilla, así como no inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud y en el régimen de seguridad social en pensiones. La multa dependerá de la cantidad de trabajadores afectados y del tipo de empresa: microempresa, pequeña empresa o empresa que no es mype.

La Sunafil continuará haciendo inspecciones con la finalidad de que las empresas asuman el rol de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores que contratan.