La selección peruana y sus alternativa para jugar partidos amistosos

Jugar en Estados Unidos, Europa y Asia son la posibilidades que se maneja para el 2019

Entre las alternativas que tiene la selección peruana para jugar sus partidos amistosos previo a la Copa América Brasil 2019, se encuentra ir a Estados Unidos a disputar dos partidos y otro es hacerlo en Europa, así lo señaló el director deportivo Juan Carlos Oblitas, quien renovó su contrato por 3 años con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Juan Carlos Oblitas, en sus primera declaraciones tras renovar con la FPF, dio a conocer que el gerente deportivo Antonio García Pye está muy cerca de cerrar alternativas de encuentros amistosos de la selección peruana.

Manifestó que una es jugar en Estados Unidos con dos rivales por definirse y la segunda posibilidad es ir a Europa a enfrentar a rivales que aún no dan respuesta definitivas desde el punto de vista financiero.

“Tenemos fecha de marzo y, en la etapa de preparación previa a la Copa América, tenemos la chance de hacer encuentros que pueden ser en el Perú con rivales de Sudamérica o el mismo Qatar o Japón”, señaló Oblitas.

En otro momento, Oblitas manifestó que la condición que le puso al actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, para renovar su vínculo, fue que sólo se dediquen hablar de fútbol y no de otros temas.

“Lo único que he pedido y quiero es que mi continuidad en la FPF signifique solo hablar de fútbol y no de otras cosas. Quiero que se respeten los proyectos deportivo tanto de mayores como de menores, con eso fue más fácil y sentarme para firmar mi renovación. Lo más sencillo hubiera sido arreglar con Oviedo desde que me lo dijo, pero no habría dormido tranquilo después. Sería la salida más fácil, aunque hubiese sido hasta irresponsable”, declaró Oblitas a RPP.

Fuente: Andina

