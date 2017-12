La reconocida marca italiana de zapatillas Superga llega a Lima

Superga acaba de cumplir más de un siglo en el mercado, ofrece más de 400 modelos y se encuentra en más de 25 países de todo el mundo.

Superga abre su primera tienda en Lima trayendo sus mejores diseños en el calzado italiano para todo el público. Esta marca de zapatilla se muestra tal y como es, siendo sencilla y mostrando sus diversos modelos de tela y goma vulcanizada que se han convertido hoy en día como icono casual.

Esta marca busca expandir sus tiendas a nivel mundial y a la vez sus productos, se considera que su calzado resistirá al “fast fashion”.

Siendo hoy en día las zapatillas un elemento básico para complementar el outfit perfecto, Superga viene a marcar y a diferenciarse con las otras sneakers de moda dejando un lado distinto por ser una zapatilla para toda la familia y para todas las edades.

Es una de las zapatillas tendencia del mercado y una de las favoritas entre los celebrities tales como Steven Spielberg, la modelo Elle MacPherson, las actrices Scarlett Johansson y Hally Berry, y como imagen de la marca la reconocida blogger de moda a nivel mundial Chiara Ferragni.

Además cabe resaltar que dentro de sus novedades

Superga y de la mano de la influencer Chiara Ferragni han creado este año una colección única. The Blond Salad, conocida por ser una marca propia y mostrar estilismo, Chiara vuelve a la carga con su firma. Siendo una nueva colección para Superga y The Blond Salad han creado tres diseños en velvet, satén y algodón todos ellos en tonos pastel. Esta pequeña colección se muestra arriesgada para Superga pero no cabe duda que dentro de sus propuestas seguirá siendo tendencia para todas las personas que la utilizan.

Es por este motivo que el jueves 14 de diciembre se realizara la apertura oficial de la tienda SUperga en el nuevo hall del Jockey Plaza donde se presentara todos los modelos con los que estará ingresando y tendrá en su nueva tienda en Lima.

Esperamos que tenga la mejor acogida para todo el público y que se unan a la exclusiva tendencia italiana.

