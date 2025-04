La línea Kingston FURY libera el rendimiento en SSD´s

El nuevo SSD Kingston FURY Renegade integra tecnología NVMe y desempeño PCIe Gen 4×4. La mejor opción para gaming, y aplicaciones de uso intenso en capacidades de hasta 4Tb.

Kingston FURY, la división de gaming de Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en productos de memoria y soluciones tecnológicas, anunció hoy el nuevo SSD Kingston FURY Renegade, la unidad PCIe 4.0 NVMe M.2 de próxima generación para jugadores, entusiastas y usuarios de alto rendimiento. Kingston FURY Renegade ofrece un rendimiento de vanguardia en altas capacidades utilizando el último controlador Gen 4×4 y 3D TLC NAND.

Al maximizar el ancho de banda disponible de PCIe 4.0,Kingston FURY Renegade SSD logra velocidades de hasta 7,300/7,000MB/s de lectura/escritura1 y hasta 1,000,000 IOPS1 para ofrecer una consistencia increíble y una experiencia de juego excepcional. La unidad está optimizada para reducir los tiempos de carga del juego y las aplicaciones, transmitir y capturar con facilidad y darle al sistema un impulso general en la capacidad de respuesta.

Disponible en altas capacidades de hasta 4TB, los usuarios pueden almacenar una extensa biblioteca de juegos y medios favoritos y aún tener espacio para los últimos títulos. Además de velocidades formidables y opciones de capacidad masiva, Kingston FURY Renegade SSD combina un factor de forma M.2 delgado y un avanzado disipador de calor de aluminio de grafeno de bajo perfil para mantener la unidad fresca durante el uso intensivo y un rendimiento superior en el espacio más estrecho en una PC o computadora portátil para gaming.

«Kingston FURY Renegade SSD supera los límites de la tecnología PCIe Gen4 para dotar a los usuarios con almacenamiento de alto rendimiento, necesario para llevar al más alto nivel su configuración y experiencia de juego», dijo Keith Schimmenti, Gerente de Negocios de SSD, Kingston. «Ahora los usuarios pueden combinar el SSD Kingston FURY Renegade con la línea de memoria RAM Kingston FURY consiguiendo un equipo de la más alta tecnología y performance que les permitirá sin duda mantenerse como líderes en sus juegos y competencias».

Kingston FURY Renegade SSD está disponible actualmente en capacidades de 500GB, 1TB, 2TB y 4TB. Kingston FURY Renegade SSD está respaldado por una garantía limitada de cinco años4 y soporte técnico gratuito. Para obtener más información, visite kingston.com.

Kingston FURY Renegade SSD

Número de pieza Capacidad

SFYRS/500G SSD Kingston FURY Renegade de 500 GB

SFYRS/1000G SSD Kingston FURY Renegade de 1 TB

SFYRD/2000G SSD Kingston FURY Renegade de 2 TB

SFYRD/4000G SSD Kingston FURY Renegade de 4 TB

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Características y especificaciones:

• Sube de nivel con PCIe 4.0NVMe: Domina con velocidades intensas de vanguardia Gen 4×4 de hasta 7.300/7.000 MB/s1 lectura/escritura y hasta 1.000.000 de IOPS1 de rendimiento.

• Maximice su placa base: Potente factor de forma delgado M.2 para mejorar su plataforma de juegos y computadora portátil.

• Más espacio para jugar: Obtén todos los últimos títulos y DLC disponibles. Rendimiento con altas capacidades de hasta 4TB2 para almacenar tus juegos y medios favoritos.

• Disipador de calor de aluminio grafeno de bajo perfil: la disipación térmica avanzada mantiene su unidad fresca durante el uso intenso. Brinda un mayor rendimiento a los espacios más estrechos en computadoras portátiles y placas base para juegos.

• Factor de forma: M.2 2280

• Interfaz: PCIe 4.0 NVMe

• Capacidades2: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

• Controlador: Phison E18

• NAND: 3D TLC

• Lectura/Escritura Secuencial:

o 500 GB – 7.300/3.900 MB/s

o 1TB – 7.300/6.000MB/s

o 2 TB – 7.300/7.000 MB/s

o 4 TB – 7.300/7.000 MB/s

• Lectura/escritura aleatoria 4K1:

o 500 GB: hasta 450.000/900.000 IOPS

o 1 TB: hasta 900.000/1.000.000 de IOPS

o 2 TB: hasta 1.000.000/1.000.000 de IOPS

o 4 TB: hasta 1.000.000/1.000.000 de IOPS

• Total de bytes escritos (TBW)3:

o 500 GB – 500 TBW

o 1TB – 1.0PBW

o 2TB – 2.0PBW

o 4TB – 4.0PBW

• Consumo de energía:

o 500 GB – 5 mW inactivo / 0,34 mW promedio / 2,7 W (MAX) de lectura / 4,1 W (MAX) de escritura

o 1TB – 5mW Inactivo / 0.33mW Promedio / 2.8W (MAX) Lectura / 6.3W (MAX) Escritura

o 2TB – 5mW Inactivo / 0.36mW Promedio / 2.8W (MAX) Lectura / 9.9W (MAX) Escritura

o 4TB – 5mW Inactivo / 0.36mW Promedio / 2.7W (MAX) Lectura / 10.2W (MAX) Escritura

• Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 85 ° C

• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 70 ° C

• Dimensiones:

o 500GB-1TB – 80mm x 22mm x 2.21mm

o 2TB-4TB – 80mm x 22mm x 3.5mm

• Peso:

o 500GB-1TB – 7g

o 2TB-4TB – 9.7g

• Funcionamiento de la vibración: pico de 2.17G (7-800Hz)

• Vibración no operativa: pico de 20G (20-1000Hz)

• MTBF: 1.800.000 horas

• Garantía/Soporte4: Garantía limitada de 5 años con soporte técnico gratuito

Este SSD está diseñado para su uso en cargas de trabajo de computadoras de escritorio y portátiles y no está diseñado para entornos de servidor.

1 Basado en el «rendimiento fuera de la caja» utilizando una placa base PCIe 4.0. La velocidad puede variar debido al hardware, software y uso del host.

2 Parte de la capacidad enumerada en un dispositivo de almacenamiento Flash se utiliza para formatear y otras funciones y, por lo tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos. Como tal, la capacidad real disponible para el almacenamiento de datos es menor que la que figura en los productos. Para obtener más información, vaya a la guía de memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.

3 Total de bytes escritos (TBW) se deriva de la carga de trabajo del cliente JEDEC (JESD219A).

4 Garantía limitada basada en 5 años o «Porcentaje utilizado» que se puede encontrar utilizando Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager). Para los SSD NVMe, un nuevo producto no utilizado mostrará un valor de porcentaje utilizado de 0, mientras que un producto que alcance su límite de garantía mostrará un valor de porcentaje utilizado mayor o igual a cien (100). Consulte Kingston.com/wa para obtener más información.