La ciencia y tecnología como recursos para combatir el impacto ambiental

El artista e ingeniero argentino, Joaquín Fargas, estará presente en el Open Day de UTEC este 9 de febrero, buscando inspirar a jóvenes y adultos en el rol del arte para generar conciencia ambiental en todo el mundo.

Este 2022, los temas ambientales continúan en agenda. Los incendios forestales, el impacto de la negligencia humana en la ecología y la contaminación, son desafíos que siguen lidiando diferentes países del mundo.

Joaquín Fargas, artista e ingeniero argentino -que integra el campo científico y tecnológico para comprender las propiedades de la naturaleza-, considera que las principales acciones para mitigar esta problemática son: trabajar desde el arte para comprender las propiedades de la naturaleza y tomar conciencia de su cuidado; desde la ciencia, con conceptos y teorías de un modo lúdico; y, desde la tecnología, integrando materiales biológicos y herramientas con el fin de generar un diálogo y ecologías híbridas.

Por mencionar un ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que más de 5.000 millones de personas podrían tener dificultades para acceder al agua en el 2050, por eso recomiendan invertir en sistemas que permitan una mejor gestión de los recursos. Precisamente, uno de los proyectos que está realizando Fargas como estructura de alerta temprana es el robot ‘Rabdomante’ que puede generar agua hasta en un desierto.

“Este robot utiliza paneles solares que capturan la energía del sol y generan electricidad mediante un proceso fotovoltaico. El ‘Rabdomante’ almacena la energía en baterías que luego alimentan dispositivos llamados celdas peltier. La condensación de agua se produce en el lado frío de las células una vez que entran en contacto con la atmósfera; de esta manera, se genera agua”, explicó.

Fargas explica que este 2022 podría resultar ser un año clave para el medio ambiente, con eventos y conferencias como la nueva versión virtual del Open Day que organizará la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) este miércoles 9 de febrero, en donde se abordarán temas relacionados a la naturaleza y la tecnología, con un recorrido entre la creatividad, imaginación, ciencia y el conocimiento.

“Los jóvenes tienen que mentalizarse que no solo deben estudiar una carrera profesional porque tendrán una salida laboral, sino que les debe interesar estudiar para ver la forma de cómo solucionar y transformar diferentes problemas, ya que ellos son la generación que cambiará el mundo, esta es la expectativa del Open Day”, comentó Fargas.

El artista que propala conocimiento de ciencia y tecnología ofrecerá dos charlas gratuitas online que se dividirán en “Diálogos con la generación cuántica» (9:10 a.m. a 10:00 a.m.), y «La Naturaleza de nuestra naturaleza» (11:00 a.m). Los estudiantes a nivel nacional conocerán la propuesta educativa que tiene UTEC en sus doce carreras y tendrán la oportunidad de asistir a los eventos Career Talks, Demo Garage, charlas y talleres para niños y grandes.

Fuente: Agencia Andina