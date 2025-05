La carrera benéfica global se lleva a cabo este 2021 a través de la App

Wings For Life World Run se corre este 9 de mayo. Inscríbete, dona y corre por los que no pueden.

Que los nuevos corredores tomen nota: Wings for Life World Run es la carrera perfecta para cualquiera que solo quiera probar salir correr. Sin una distancia específica y con la posibilidad de correr aislado, pero contra otros participantes ahora de forma virtual a través de la App oficial.

Desde 2014, miles de personas en todo el mundo han corrido por los que no pueden y lo han hecho de manera simultánea, sin importar el país en dónde se esté. Y lo mejor de todo: el 100% de las inscripciones se destina a la investigación de las lesiones a la médula espinal que causan invalidez.

Al igual que en 2020, la carrera Wings for Life World Run se llevará a cabo exclusivamente a través de la App y este año se corre el domingo 9 de mayo a partir de las 6am.

Incluso si todos los participantes deben correr ahora de forma individual, el sentido de comunidad y el factor de diversión en esta carrera son únicos. Corres solo, pero aún conectado al resto de participantes a través de la aplicación y una nueva experiencia auditiva integrada.

Los estudios globales muestran que, desde el estallido de la pandemia, más personas que nunca están corriendo. La mayoría con la necesidad de afrontar la situación y de sentirse despreocupado. Esta fue también la conclusión de un estudio a gran escala realizado por Asics publicado para coincidir con el Global Running Day 2020.

¿Cuál es la dinámica de la carrera?

Con Wings for Life World Run, todos los corredores y usuarios de sillas de ruedas comienzan la carrera exactamente a la misma hora: 6am en Perú (11:00 UTC). Treinta minutos después, el ‘meta móvil’ (Catcher Car) se pone en marcha y comienza a perseguir a los participantes. Gradualmente el auto -en esta oportunidad virtual y simulado en la App- irá más rápido y pasará participante tras participante. Una vez seas alcanzado por el meta móvil, habrás completado con éxito la carrera.

Desde la primera edición de la carrera en 2014, en total han sido más de 700mil los participantes registrados en 195 países, se han corrido 7 millones de kilómetros y la organización Wings for Life ha recibido cerca de 30 millones de euros por concepto de inscripciones y donaciones.

Acerca de la Fundación Wings for Life

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas después de haber sufrido una lesión en la médula espinal, la mayoría de las veces como resultado de un accidente de tránsito o una caída. Wings for Life es una fundación de investigación sin fines de lucro y tiene la única misión de encontrar la cura para la lesión de la médula espinal.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ha realizado ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura aún está por encontrarse, se ha logrado un progreso constante. El 100% de las inscripciones a la carrera Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento global, ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life. Mayor información sobre la Fundación en www.wingsforlife.com