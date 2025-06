Kenji Fujimori: «No pertenezco y no voy a regresar a Fuerza Popular»

Excongresista presentó alegatos finales durante juicio oral

El excongresista Kenji Fujimori afirmó hoy que no pertenece ni regresará a las filas de Fuerza Popular, a cuya bancada parlamentaria responsabilizó de haberlo llevado a un proceso judicial por el caso Mamani Videos.

«No pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño que me ha causado que me siento decepcionado y desilusionado, no quiero saber nada de política; no imaginan el dolor causado a mi familia, esposa, hija, padres, pero en forma especial a mi madre», manifestó.

Durante los alegatos finales en el juicio oral que se le sigue por dicho caso recordó que se opuso a diversos proyectos de ley que impulsaba Fuerza Popular y que atentaban contra derechos constitucionales y favorecían a privados.

Mencionó, entre ellos, al proyecto de ley de control de medios, que beneficiaba a una aerolínea particular; y la llamada ley mordaza, que pretendía impedir formar nuevas bancadas a quienes renunciaban a sus agrupaciones.

Además refirió que se opuso a censurar al Gabinete Ministerial de Fernando Zavala y a la vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que promovía Fuerza Popular «por meras pugnas de poder».

Según dijo, hasta hoy se prolonga «esta pugna que no tiene fin» y que se ha visto reflejada en tres intentos de vacancia presidencial. «Aún continúa la resaca de la decisión de años atrás», aseveró.

Todos estos hechos, agregó, derivaron en el objetivo de la bancada de inhabilitarlo, de convertirlo en «eunuco político» y acusarlo de negociar un indulto a favor de su padre (el expresidente Alberto Fujimori) a cambio del voto del exparlamentario Moisés Mamani contra la vacancia de Kuczynski.

Jamás se negoció el indulto, aseveró, porque Kuczynski ya lo tenía decidido. Asimismo afirmó que Mamani editó los videos donde supuestamente le ofrece obras para su región a cambio de su voto.

«Ninguno de los testigos me incrimina, las acciones de la Fiscalía no calzan con el delito penal, son indicios no confirmados», añadió Fujimori Higuchi.

En su alegato adujo tener la conciencia tranquila y que, como congresista, siempre actuó guiado por el manual congresal de representación.

El exlegislador dijo confiar en la justicia y que luchará hasta el final de sus días para desmentir las acusaciones en su contra.

