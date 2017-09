Keiko Fujimori: no hay nuevo sustento legal para investigación preliminar

Afirma que la indagaron 18 meses y “no encontraron nada”

La lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró hoy que no existe un nuevo sustento legal para continuar la investigación por el caso de los denominados “cócteles” que recaudaban fondos para su campaña política, y menos calificarlo como “crimen organizado”.

Mediante su cuenta de la red social Twitter, indicó que viene siendo investigada desde hace 18 meses por este caso, habiendo el plazo “vencido largamente y (en el que) nada encontraron”.

“No hay un nuevo sustento legal para que se continúe la investigación preliminar y menos como crimen organizado”, refirió en la red social.

Keiko Fujimori criticó que la fiscalía necesite “más tiempo” para ver su caso y que consideró “inaceptable” que se pretenda calificar su caso como crimen organizado”.

“Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cócteles, ¡es el colmo!”, añadió la hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori, hoy preso en la Diroes.

Fiscalía

El pasado 28 de setiembre, el fiscal José Pérez Gómez, encargado de investigar a Keiko Fujimori, dispuso que la indagación contra ella y su esposo, Mark Vito, se adecúe a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077).

La indagación a la lideresa de Fuerza Popular, se realiza por la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que apareció en la agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht.

Con la Ley contra el Crimen Organizado o Ley 30077, promulgada en el 2013, se fija las reglas y procedimientos relativos a la investigación y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

Asimismo, establece que una organización criminal es cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, y que se crea, existe o funciona para cometer uno o más delitos graves.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...