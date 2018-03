Juan Carlos Zurek critica declaraciones de Jorge Muñoz

Candidato a la alcaldía de Lima, y lo llama “pituco” y “desconocedor” de la realidad de la capital

Luego de que Jorge Muñoz actual alcalde de Miraflores y candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular declarara para el Diario La República que “Lima no es una sola, sino muchas limas” recibió la inmediata critica de Juan Carlos Zurek también candidato a Lima Metropolitana por Somos Perú.

Zurek sostiene que proponer en estos tiempos que “Lima no es una sola, sino muchas limas” deja entrever claramente en Jorge Muñoz una visión “elitista”, “atomizada” “discriminadora” “ajena” y “pituca” de lo que es la capital.

Si Jorge Muñoz sostiene que hay varias Limas estaría entendiendo Lima como los de “arriba” y los de “abajo” queda claro que un “pituco” como Muñoz siempre verá diferencias entre unos y otros. Los vecinos de Carabayllo o Villa el Salvador no son diferentes a los de Miraflores o San Isidro dijo Zurek.

Si algo le ha hecho daño a esta ciudad en particular y al país en general es que políticos como Jorge Muñoz que desconocen la realidad y que en sus propias palabras a “comenzado” a caminar e ir a muchos lugares de Lima, crean que en una campaña pueden entender la problemática de una ciudad como Lima y proponer sus soluciones. Yo (Zurek) le digo al “pituco” Muñoz que en tan poco tiempo no va a conocer todo Lima y menos entender los limeños de a pie mucho menos si ya empezó tratando de dividir Lima en “Muchas Limas”

Juan Carlos Zurek propone que Lima tiene que verse como un todo en la que todos sus ciudadanos sean tratados por igual y sus necesidades sean resueltas de manera simultánea sin anteponer a nadie por ninguna condición.

El problema de la seguridad ciudadana debe ser resuelto integralmente contando con la participación de La policía, Fiscalía, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo en “Centros de Justicia Efectiva” donde todos estén juntos. El Serenazgo Metropolitano también es propuesta de Zurek

El transporte también debe ser tratado integralmente, semáforos y cámaras todas conectadas a un centro de control de tráfico y vigilancia metropolitana. La ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo. Una ruta entre Pucusana y Ancón. El Tren Eléctrico hasta Lurín y la coordinación con el Gobierno Central para el Tren De Cercanías que unirá Huacho, Lima e Ica. Las ciclovías de todo Lima deben ser ampliadas e Integradas.

Zurek no solo criticó a Muñoz y su propuesta sino también a todos los “improvisados” que pretenden ser alcaldes de Lima y no tienen ninguna experiencia municipal “van a entrar a aprender; lima y sus problemas no pueden esperar más” dijo Zurek.

Me gusta: Me gusta Cargando...