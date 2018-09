José Luis Mandros: “Los deportistas peruanos estamos peleando medallas”

En el mundo con miras a los Juegos Lima 2019.

El récord nacional juvenil de Salto Largo, campeón iberoamericano y sudamericano cuenta que “competir en casa en Lima 2019 es lo máximo”

“La construcción del nuevo estadio de Atletismo será un gran legado para del deporte y los deportistas podremos romper varias marcas”.

Cuando tenía 14 años soñaba jugar como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. En la cancha de fútbol de su Colegio Melitón Carbajal en Lince y luego en la Academia Alianza Lima no paraba de darle al balón. Pero no fue futbolista. No tuvo el apoyo que si encontró en el Atletismo y hoy José Luis Mandros Martínez (19 años) es una de nuestras principales figuras en el salto largo.

Mandros tiene el récord nacional de salto largo y 100 metros planos en menores y también el récord juvenil en salto largo con 7:91 metros, marca que logró en el Sudamericano de Atletismo del año pasado. En el último Torneo Iberoamericano realizado en Trujillo, Mandros logró la medalla de oro con 7:87metros.

– ¿Ganaste la medalla de oro en el Iberoamericano sin repetir tu mejor marca?

No fue mi mejor marca, pero gané la medalla de oro para mi país. Hoy puedo dedicarme de lleno a mi preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Mi mejor marca juvenil es de 7:91 metros, pero el récord nacional absoluto le pertenece a Jorge McFarlane con 8:10 metros. Apunto a mejorar sin duda y para eso necesito trabajo.

– ¿Qué otras marcas posees en el atletismo?

Tengo la mejor marca en 100 metros planos en menores con 10:91 segundos. Mi primo Andy Martínez posee el récord absoluto de 100 metros planos con 10:28 segundos.

– ¿Luego de un año intenso como se realiza tu preparación?

Ahora estoy entrenando de lunes a viernes en dos sesiones y los sábados en una sesión para luego el 2019 en los meses de enero o febrero viajar a Estados Unidos a unos torneos.

– ¿Cómo te sientes de saber que los Juegos Lima 2019 se realizarán en Lima?

Muy feliz de estar en casa, de competir con nuestra gente. Los peruanos deben saber que los deportistas estamos peleando en todo el mundo para lograr medallas y nos estamos preparando y mentalizando para hacer una buena presentación en los Juegos Lima 2019.

– ¿Sabes que se construye un estadio de Atletismo con su cancha de calentamiento en la VIDENA?

Claro que sí. Eso es magnífico porque este nuevo Estadio de Atletismo nos permitirá realizar mejores marcas y vamos a entrenar y competir en la mejor pista de atletismo, una pista de nivel. Eso será un gran legado para el deporte.

– ¿Qué sientes cuando ganas una medallas o estas en el podio?

Es algo indescriptible, ver la bandera de tu país, escuchar tu himno nacional, es algo maravilloso, queremos eso se repita pero en los Juegos Lima 2019 porque estaremos con nuestra gente.

– Quisiste ser futbolista ¿qué te hizo cambiar para ser atletas de 100 metros planos y salto largo?

Intenté Jugar fútbol en mi colegio Melitón Carbajal y luego me metí a una Academia, la de Alianza Lima, pero no tuve apoyo y encontré una persona que me alentó para meterme al atletismo y hoy hago lo que me gusta y me voy a dar íntegro para que mi gente sea feliz.

José Luis Mandros, quien cumplirá 20 años el 12 de noviembre del presente año, no tiene techo. Cuando ganó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Guyana, el 06 de junio del 2017 al totalizar 7.91 metros en salto largo, escaló hasta el puesto 7 del ranking mundial de esa categoría, según publicación, en ese momento, de Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Me gusta: Me gusta Cargando...