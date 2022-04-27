Jorge Muñoz: resolución de JNE que declara su vacancia es inapelable

Abogado sostiene que no se puede revertir el fallo y que existe jurisprudencia.

La vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, es inapelable y no hay posibilidad de revertir la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sostuvo el abogado experto en derecho municipal, Julio César Castiglioni.

«(Jorge Muñoz) no tiene ninguna posibilidad de revertir la decisión del Jurado Nacional de Elecciones dentro de la esfera jurisdiccional», afirmó el abogado en entrevista.

Según explicó, la decisión del JNE se ampara en el artículo 22, numeral 10, de la Ley Orgánica de Municipalidades que señala que el cargo del alcalde o regidor se declara vacante por «sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales, después de la elección».

En ese sentido, indicó, Muñoz no podía tener ningún cargo en el directorio de una empresa del Estado como es Sedapal, mientras era alcalde capitalino, lo cual ocurrió entre marzo y mayo del 2019.

«No es por lo que ha cobrado, hay un error cuando dicen que es porque cobró y devolvió (…) el tema es que ocupó el cargo en una empresa del Estado cuando no debía, ocupó dos cargos públicos, lo que está prohibido por la legislación nacional», afirmó.

Sostuvo que calificar de exagerada la resolución del JNE no es un argumento válido porque la causal de vacancia existe. «Quien se puso en esa situación fue el señor Muñoz al aceptar la designación en el cargo de Sedapal», aseveró.

«Lo que hace el JNE solamente es cumplir la ley, no hay ensañamiento ni animadversión ni nada por el estilo (…) el JNE ha cumplido su función de administrar justicia en materia electoral», resaltó.

Castiglioni mencionó que existe el antecedente del 2008 cuando el JNE vacó al alcalde de la provincia de Talara, José Vitonera Infante, por ser miembro del directorio de Petroperú.

Finalmente, el abogado señaló que Muñoz podría recurrir al Poder Judicial y presentar una acción de amparo, pero advirtió que dicho proceso tendría que pasar por varias instancias y le tomaría tres años hasta su resolución.

Fuente: Agencia Andina