Jefe del Gabinete entrega proyecto de pacto de gobernabilidad al Congreso

«Es necesario trabajar conjuntamente», indicó.

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, entregó esta tarde un proyecto de pacto de gobernabilidad al Congreso de la República, con la finalidad de trabajar de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Al término de la sesión donde respondió a un pliego interpelatorio, también adjunto las actas de las sesiones del Consejo de Ministros del 31 de marzo, 1 y 4 de abril; así como la relación de las personas afectadas por las manifestaciones del 5 de abril, las mismas que, dijo, ya están de alta.

«Además, un proyecto de pacto de gobernabilidad para trabajar conjuntamente, sin estar en estas discusiones, continúe siendo el premier o no», manifestó.

Respecto a la declaratoria de emergencia el pasado 5 de abril indicó que se sustentaron en los informes de inteligencia y de la Policía Nacional del Perú, los cuales indicaban que se producirían hechos violentos que iban a afectar la seguridad de la población, así como la propiedad pública y privada.

«Hemos actuado dentro del marco de la ley para proteger la vida y la libertad, sino lo hubiésemos hecho esos daños que luego se produjeron se iban a producir desde la mañana y eso hemos hecho», aseguró.

En otro momento destacó la realización de los consejos de ministros descentralizados, pues en estas reuniones se escuchan las necesidades de la población y participan en el debate, diálogo y la toma de decisiones.

«¿Es malo?, ¿es condenable?, ¿es mala la democracia directa? Ahora, no gusta porque en esos consejos todos nos reciben amablemente, claro, hay voces discrepantes, pero, ¿vamos a dejar de actuar ejerciendo el poder con el pueblo? Eso es lo que hacemos, no hacemos otra cosa y no se puede dejar de hacer», refirió.

