INSN: Padre Mateo salvó la vida a 500 personas al donar sangre 153 veces

En el Perú ha donado en 19 oportunidades y la última la realizó en nuestra institución a favor de nuestros pequeños pacientes.

Ejemplo digno de imitar. Tiene 62 años y su espíritu altruista lo ha llevado por diferentes partes del mundo a salvar la vida a más de 500 personas tras donar sangre 153 veces y el último acto solidario -consistente en plaquetas- lo realizó recientemente en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) a favor de los pequeños pacientes que requieren para el tratamiento de leucemia y otras patologías. Nos referimos al padre de nacionalidad española, Mateo Bautista García, animador nacional de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Peruana.

“Esta gotita de sangre vale más que el oro. Es el elixir de vida. No tenemos sangre artificial, no se fabrica en laboratorio, se genera en tu organismo y se bombea desde tu corazón generoso con un brazo extendido a la solidaridad. Los varones podemos donar sangre cada tres meses, las mujeres cada cuatro meses”, es el mensaje que envía el religioso a la comunidad peruana y pide que se acerqué y done sangre para muchos pacientes que lo necesitan.

El padre, quien pertenece a la orden religiosa San Camilo, empezó a donar sangre en su país cuando tenía 18 años y lo hacía cada tres meses. Al dejar su tierra –a los 29 años- ya había donado 39 veces, recordó. “En 1989 llegué a Argentina. Tuve 14 años donando regularmente y en el 2001 pasé a Bolivia e iba por la donación 91. A partir de ese momento fui el promotor en el Banco de Sangre en la ciudad de Santa Cruz de tal manera que desde ese momento y exactamente de la donación 97 lo he hecho siempre con el apoyo de la prensa haciendo campañas de donación cada tres meses”, señaló el religioso.

Desde que llegó al Perú ha donado sangre 19 veces y del total de 153, siete de ellas han sido de plaquetas. “También podemos donar plaquetas, a través del procedimiento de aféresis, para aquellos pacientes con cáncer en la sangre y se puede hacer cada 15 días, es decir, 24 veces al año”, explicó.

“Recuerda que donar sangre salva vidas, donar sangre es salud, donar sangre es generosidad, donar sangre es hacer patria, hazte hincha de la selección de los donantes voluntarios altruistas de sangre”, dijo el padre Bautista.

Los requisitos para la donación de sangre y plaquetas son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no usar pircings ni haberse tatuado la piel los últimos 365 días, no consumir drogas. En el Banco de Sangre del INSN la atención para los donantes el horario de atención es de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a domingo.

“La necesidad de donación de sangre es permanente para los pacientes con leucemia, malformaciones congénitas y cardiopatías congénitas y para cirugías de alta complejidad. Con una unidad de sangre se salva tres vidas”, precisó el Dr. Ricardo Loli Torres, Coordinador de Campañas de Sangre de nuestra institución.