INSN-BREÑA: Se coordinan acciones para disminuir número de familias ubicadas frente a la puerta de emergencia

El Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña coordina acciones para disminuir el número de familias que se ubican en carpas frente a la puerta del servicio de Emergencia, en la avenida Restauración, en Breña. En el censo realizado esta mañana por personal del Servicio Social del centro pediátrico se constató que de las 30 parentelas, 15 son de pacientes que se atienden de forma ambulatoria y otros 15 menores están hospitalizados.

En el grupo de los niños internados, 3 de ellos son de Lima (Puente Piedra, Comas y Ate), 7 han firmado que están en las carpa por propia voluntad, 2 no quisieron firmar y los otros 3 aseguraron que se iban a acercar a Servicio Social para el probable uso del albergue Niño de Jesús, ubicado en la calle Ramón Dagnino 175, en el Cercado de Lima.

En cuanto al grupo de los familiares de los pacientes que se atienden de forma ambulatoria, 7 ya tienen cita para esta semana (entre el 22 y 25) y los otros 8 ya pasaron por consulta y no tienen requerimiento de nuevas citas pero permanecen en el lugar. De los programados para citas son provenientes de Ambo (Huánuco), Pichanaqui (Junín), Satipo (Junín), Coviriali (Junín) y dos vienen procedentes de Piura.

En el caso de los familiares de una paciente de 2 años, proveniente de Huanchaco (La Libertad), al momento de la entrevista por la asistenta social, señaló que no acepta el albergue porque utiliza una carpa que le cedieron y recibe apoyo económico y alimento de benefactores.

AGRADECIDOS CON ALBERGUE

En tanto, el albergue Niño de Jesús acoge a seis familiares de pacientes hospitalizados en el INSN-Breña, entre ellos a Luis Caro (39), quien llegó procedente de Chimbote con su bebé de tres días de nacido por presentar obstrucción intestinal. “Llegué el sábado y me hospedé recién la noche del domingo. Me parece magnífico el servicio. Es muy bueno. Es de bastante ayuda para uno que no tiene dinero y lo recomiendo a los padres de familia”, declaró.

Otro padre que recurrió al albergue es Nelson Miranda (34), quien llegó junto a su hija de 9 años, procedente de Huancavelica hace una semana. A su niña le diagnosticaron fractura femoral bilateral, anemia u osteoporosis severa y se encuentra internada en el servicio de Nefrología. “Estoy en el albergue desde el lunes de la semana pasada. Tiene sus comodidades. Se puede dormir y también lavar la ropa. Yo le diría a los padres que no tienen donde llegar en la capital que acudan al albergue”.

El albergue también acoge a Mayumi Meléndez (29), quien viajó desde un caserío de Tingo María con su hijo que tiene fractura de fémur. “Yo voy a dormir, a lavar mi ropa. Recomiendo a los padres a recurrir a este lugar antes de estar en carpas fuera del hospital”, sostuvo.